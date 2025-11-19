«Η Κυρία Μαργαρίτα Εμφανίζεται» του Βραζιλιάνου Ρομπέρτο Ατάιντε, με την Κορίνα Χρυσάιδου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Χαρατζά, ανεβαίνει στο θέατρο Λύχνος από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 9μμ. και κάθε Τρίτη έως τις 3 Μαρτίου για 12 παραστάσεις.

Η Κορίνα Χρυσάιδου και ο Γιώργος Χαρατζάς (δύο βασικά μέλη της εταιρείας θεάτρου X-Act Art) σπούδασαν και διδάσκουν στην Ελλάδα από το 2007 τη μέθοδο υποκριτικής του Ντέιβιντ Μάμετ, που ονομάζεται «Πρακτική Αισθητική». Από το 2011 έχουν ανεβάσει στο θέατρο έργα Ίψεν, Στρίντμπεργκ, Πίντερ ενώ έχουν κάνει την παραγωγή και πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία μεγάλου μήκους (Eyolf, 2017).

«Το σχολείο είναι μια δεύτερη οικογένεια!»

Μια δασκάλα απευθυνόμενη στην τάξη της λειτουργεί ως θύτης και ταυτόχρονα θύμα μια τυραννικής και αυταρχικής νοοτροπίας. Η Κυρία Μαργαρίτα, που νοσεί από άγνωστη αρρώστια, αλληλεπιδρά ζωντανά, με πολύ χιούμορ, με τους μαθητές της, όπου τους νουθετεί, τους προειδοποιεί, τους κολακεύει, τους διατάζει αλλά και τους απειλεί, φτάνοντας σε παροξυσμικά επίπεδα. Κάτω από τη φαινομενική της σκληρότητα αποκαλύπτεται ένα ευαίσθητο πλάσμα που βρίσκεται στο όριο μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. «Είμαι εδώ για να σας σώσω. Είμαι ο φύλακας άγγελός σας».

Ο συγγραφέας Ρομπέρτο Ατάιντε γεννήθηκε το 1949 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Από μικρή ηλικία άρχισε να γράφει ποιήματα, νουβέλες και διηγήματα. Η «Κυρία Μαργαρίτα» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε θεατρικό κοινό το 1973, ενώ έγινε μεγάλη επιτυχία στο Broadway της Νέας Υόρκης το 1977. Ο συγγραφέας εξακολουθεί να γράφει έργα για το θέατρο. Παράλληλα ασχολείται με τη σκηνοθεσία ταινιών και θεατρικών έργων.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Ρομπέρτο Ατάιντε

Μετάφραση, Απόδοση: Κορίνα Χρυσάιδου, Γιώργος Χαρατζάς

Σκηνοθεσία: Γιώργος Χαρατζάς

Σκηνικά, κοστούμια: Άρτζυ Μπαρουξή, Γιώργος Χαρατζάς, Κορίνα Χρυσάιδου

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Χαρατζάς

Επιμέλεια κίνησης: Χρήστος Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Θωμάς Οικονομάκος

Επικοινωνία & social media: Θοδωρής Βουρνάς

Παίζει και διδάσκει η Κορίνα Χρυσάιδου

Βουβό πρόσωπο επί σκηνής: Γιώργος Χαρατζάς

Θέατρο Λύχνος

Χαλκιδικής 83 & Ιερά οδός 59

Γκάζι, Αθήνα 118 55

Παραστάσεις:

Από Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και κάθε Τρίτη ως 3 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00 Διάρκεια 85′ (με διάλειμμα)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€ Κανονικό

12€ Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμΕΑ, 65+

8€ Ατέλεια

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

MORE.COM