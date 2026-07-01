Μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι περιμένει το τρίτο της παιδί, η Αν Χάθαγουεϊ πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις στο ξενοδοχείο Four Seasons της Νέας Υόρκης, όπου παρευρέθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Οδύσσεια», φορώντας μία κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα.

Σε styling της Έριν Γουόλς (Erin Walsh), το σύνολο είχε την υπογραφή του οίκου Ashlyn από τη συλλογή ‘Ανοιξη 2026. Το χαμηλόμεσο βολάν του ρούχου αγκάλιαζε αρμονικά τη σιλουέτα της, ενώ φορέθηκε αντίστροφα από την αρχική παρουσίαση στην πασαρέλα.

Η εικόνα της ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι κόκκινα ψηλοτάκουνα πέδιλα, μια τσάντα Alaïa Cœur σε σχήμα καρδιάς, ένα εντυπωσιακό περιδέραιο Bvlgari Tubogas και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ashlynn Park (@ashlynn.park)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Mother Mary» έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της, μέσω ενός βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συγκεντρώνοντας πάνω από 21 εκατομμύρια likes.

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello!, η Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, γνωρίστηκαν το 2008 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2012. Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ, ενώ κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Anne Hathaway was seen arriving at the Four Seasons Hotel today in New York City! pic.twitter.com/TVosqB0IlF — Anne Hathaway Archives ⚔️ (@ahathawayfiles) June 30, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ