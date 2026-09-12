Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, ο Μάικλ Πολάνσκι, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή, την οποία επικαλούνται οι ιστότοποι Page Six και People, επιβεβαίωσε την είδηση χωρίς να κάνει γνωστή καμιά λεπτομέρεια σχετικά με το όνομα, το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης.

Η 40χρονη ποπ σταρ, το αληθινό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Τζερμανότα, αρραβωνιάστηκε το 2024 με τον επιχειρηματία Μάικλ Πολάνσκι, σύντροφό της, ενώ γνωρίστηκαν το 2020.

Τα τελευταία χρόνια είχε μιλησει για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά.