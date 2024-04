Σε έξοδό της στο Λος Άντζελες το περασμένο Σαββατοκύριακο, η διάσημη τραγουδίστρια Lady Gaga πυροδότησε φήμες περί αρραβώνων, αφού εθεάθη να φορά ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλό της, σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six.

Η σούπερ σταρ της pop έδειχνε κομψή ντυμένη στα μαύρα, έχοντας μία καφέ τσάντα Bottega Veneta στο ώμο της και φορώντας μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Lady Gaga sparks engagement rumors after being spotted with massive diamond ring on THAT finger https://t.co/W1V0OL9ceW pic.twitter.com/mstEQxQzTl

— Page Six (@PageSix) April 9, 2024