Η παράσταση «Η Λένι Ρίφενσταλ κοιμάται τα βράδια;» του Άγγελου Ανδρεόπουλου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός, από 25 Οκτώβρη για λίγες παραστάσεις.

Η Βάνα Πεφάνη σκηνοθετεί την Άννα Αδριανού και τον Βασίλη Αφεντούλη σε μια υποθετική συζήτηση-συνέντευξη ενός δημοσιογράφου με τη θρυλική Λένι Ρίφενσταλ.

Τη γυναίκα πίσω από την κάμερα του ναζιστικού καθεστώτος. Τη σκηνοθέτιδα που ύμνησε την εξουσία όσο κανείς.

Η τέχνη μπορεί να γίνει όπλο. Τι κάνεις όταν την κρατάς στα χέρια σου;

Καλλιτέχνης ή συνεργός; Παραπλανημένο θύμα ή θύτης; Ευαίσθητη δημιουργός ή παγερή καριερίστα;

Ποια είναι η ευθύνη του καλλιτέχνη απέναντι στην Ιστορία;

Η παράσταση ζωντανεύει τη διαδρομή μιας αμφιλεγόμενης γυναίκας που άλλαξε την ιστορία του σινεμά — και άνοιξε το διάλογο για τα όρια της τέχνης και της ηθικής. Η Σκηνοθέτιδα που έφτιαξε αριστουργήματα εικόνας αλλά και την προπαγάνδα που αποθέωσε τον Χίτλερ και το Γ’ Ράιχ στηρίζοντας την εξουσία του.

Η Ρίφενσταλ παραμένει μια ενδιαφέρουσα φιγούρα ακόμη και σήμερα, τόσο λόγω του καλλιτεχνικού της έργου όσο και της σύνδεσής της με το ναζιστικό καθεστώς.

Μπορεί η τέχνη να διαχωριστεί από την πολιτική;

«Σήμερα η συζήτηση για το αν μπορεί να διαχωριστεί η τέχνη από τον καλλιτέχνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Με την παράσταση αυτή, δεν προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις, αλλά να ανοίξουμε έναν διάλογο με το κοινό για την ευθύνη του δημιουργού και την κληρονομιά του έργου του. Δεν φτιάχνουμε μια βιογραφία. Ξεγυμνώνουμε ένα σύστημα σκέψης που παραμένει ζωντανό, ειδικά σήμερα», μας λέει η Βάνα Πεφάνη .

Συντελεστές

Κείμενο: Άγγελος Ανδρεόπουλος

Σκηνοθεσία-Διασκευή κειμένου – Φωτισμοί: Βάνα Πεφάνη

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης

Video Art: Νίκος Γιαβρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ντέπυ Πάγκα

Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση

Social Media: Ελένη Βαζάκα

Φωτογραφίες: Γιώτα Εφρεμίδου

Ημέρες και ώρες: Σάββατο 21.00 εκτός από τα Σάββατα 25/10 και 1/11 που η παράσταση θα αρχίσει στις 20.30

Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό 16 ευρώ,

φοιτητικό- ανέργων- άνω των 65και ομαδικά άνω των 10 ατόμων 13ευρώ

Ατέλειες 10 ευρώ

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/i-leni-rifenstal-koimatai-ta-vradia/