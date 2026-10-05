Η Λίντσεϊ Λόχαν συνεχίζει τη νέα φάση της κινηματογραφικής της πορείας, επιστρέφοντας σε ένα είδος που έχει συνδεθεί με αρκετές από τις δημοφιλείς στιγμές της καριέρας της. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός πρωταγωνιστεί και αναλαμβάνει την παραγωγή της νέας ρομαντικής ταινίας του Netflix «Return to You», έχοντας στο πλευρό της τον Χένρι Γκόλντινγκ και μια ομάδα συνεργατών με τους οποίους έχει ξανασυναντηθεί στο παρελθόν.

Στη σκηνοθεσία θα βρίσκεται ο Μαρκ Γουότερς, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τη διάσημη ηθοποιό στις επιτυχίες «Freaky Friday» και «Mean Girls». Παράλληλα, η Λόχαν ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον παραγωγό Μπραντ Κρέβοϊ, γνωστό από τα πρότζεκτ της πλατφόρμας «Falling for Christmas» και «Irish Wish».

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Mean Girls»

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο υπογράφει ο Eric Champnella. Η πλοκή τοποθετείται στο 2008 και εστιάζει σε μια δυναμική αλλά μοναχική δικηγόρο (Λόχαν), η οποία λαμβάνει κατά λάθος ένα ιδιαίτερα συγκινητικό DVD που είχε στείλει μια βαριά άρρωστη γυναίκα στον σύζυγό της (Γκόλντινγκ). Έχοντας ως μοναδικό οδηγό τα στοιχεία που περιέχονται στο βίντεο, η πρωταγωνίστρια ξεκινά μια προσπάθεια να τον εντοπίσει.

Ρόλο εκτελεστικών παραγωγών αναλαμβάνουν οι Ολίβια Κρέβοϊ, Τζίμι Τάουνσεντ, Γκέλεν Φλέτσερ, καθώς και ο σεναριογράφος της ταινίας.

Τόσο η Λόχαν όσο και ο Γκόλντινγκ διαγράφουν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στο είδος των ρομαντικών ταινιών. Στο ενεργητικό της Λόχαν περιλαμβάνονται τίτλοι όπως «Just My Luck» (2006), «Falling for Christmas» (2022), «Irish Wish» (2024) και «Our Little Secret» (2024).

Από την πλευρά του, ο Γκόλντινγκ έχει πρωταγωνιστήσει στις δημοφιλείς ταινίες «Crazy Rich Asians» (2018), «Last Christmas» (2019), «Monsoon» (2020) και «Daniela Forever» (2024).

Η Λόχαν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1998 στην ταινία «The Parent Trap» της Walt Disney Pictures. Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραγωγές της Disney, όπως τα «Life-Size», «Get a Clue» και «Confessions of a Teenage Drama Queen», ενώ ξεχώρισε πρωταγωνιστώντας δίπλα στη Τζέιμι Λι Κέρτις στο «Freaky Friday».

Στη συνέχεια, θα ηγηθεί του καστ και θα είναι εκτελεστική παραγωγός στην δραματική μίνι σειρά του Hulu, «Count My Lies», η οποία βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Sophia Stava ενώ ο Γκόλντινγκ εμφανίζεται στη σειρά «The Gentlemen» του Γκάι Ρίτσι (Guy Ritchie) για το Netflix.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ