Η στιχουργός Λούλα Παπαγιαννοπούλου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, συνεργαζόμενη με μερικούς από τους σημαντικότερους ερμηνευτές.

Το ξεχωριστό ζεϊμπέκικο «Εγώ είμαι αητός» με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, το «Μακάρι να μ’ αγάπαγες» του Γιώργου Μαργαρίτη και το «Από σένα θα πάω» της Λίτσας Διαμάντη είναι μερικά μόνο από τα δεκάδες τραγούδια που φέρουν την υπογραφή της, χαρίζοντάς της μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού αλλά και στην καρδιά του κοινού.

Ωστόσο, η σπουδαία δημιουργός έχει γράψει και στίχους έντεχνου ύφους, υπογράφοντας δύο ακόμη τραγούδια που κινούνται σε διαφορετική μουσική κατεύθυνση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεργασία της με την καταξιωμένη σολίστ του ακορντεόν και συνθέτρια Ζωή Τηγανούρια στη θεατρική παράσταση «Η ωραία Ελένη στην κοιλάδα των νεκρών ερώτων», με πρωταγωνίστρια τη Γεωργία Ζώη. Στην παράσταση αυτή η Λούλα Παπαγιαννοπούλου υπογράφει τους στίχους του ομώνυμου τραγουδιού «Η Ωραία Ελένη», σε μουσική της Ζωής Τηγανούρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Radar. Το έργο είναι του Κωνσταντίνου Μπούρα και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωστής Καπελώνης.

Παράλληλα, στις 12 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο της παράστασης «Μια Βεντάλια από Γυναίκες», θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ένα ακόμη ολοκαίνουργιο τραγούδι της συνεργασίας τους με τίτλο «Δύο γυναίκες εμείς», σε μουσική της Ζωής Τηγανούρια και στίχους της Λούλας Παπαγιαννοπούλου. Το τραγούδι θα ερμηνεύσει η σοπράνο Άλκηστις Τόγια, με τη συμμετοχή 150 μουσικών υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Εμμανουήλ Λορέντζου.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση του project έχει η Ζωή Τηγανούρια, πλαισιωμένη επί σκηνής από τον Στέλιο Γενεράλη στα κρουστά και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες.

Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση δύο σημαντικών γυναικών της ελληνικής μουσικής: της Ζωής Τηγανούρια και της Λούλας Παπαγιαννοπούλου.