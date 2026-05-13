Η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί δύο ρόλους στην επερχόμενη επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Επιβεβαιώνοντας τις έντονες φήμες των τελευταίων μηνών, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα ενσαρκώσει την Ωραία Ελένη, η οποία αποτέλεσε την αφορμή του Τρωικού Πολέμου, καθώς και την αδελφή της Κλυταιμνήστρα, τη γυναίκα που εκδικήθηκε με θάνατο τον σύζυγό της και αδελφό του Μενέλαου, Αγαμέμνονα (Μπένι Σάφντι).

Οι λεπτομέρειες για τη επιλογή των ηθοποιών ήρθε μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα του περιοδικού Time, όπου ο Νόλαν μίλησε για το φιλμ, αποκαλύπτοντας επίσης πως επέλεξε να μην δώσει στους θεούς του Ολύμπου την παραδοσιακή τους μορφή.

«Με ενδιέφερε περισσότερο η ιδέα ότι για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, οι αποδείξεις για την ύπαρξη των θεών βρίσκονταν παντού», σημείωσε ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης.

«Το υπέροχο με τον κινηματογράφο και ειδικά με το IMAX, είναι ότι μπορείς να βυθίσεις το κοινό σε μια εμπειρία, να το κάνεις να νιώσει κοντά σε γεγονότα όπως καταιγίδες, ταραγμένες θάλασσες και δυνατούς ανέμους. Θέλεις το κοινό να βρίσκεται στο καράβι μαζί με τους χαρακτήρες, να φοβάται τον ωκεανό, την οργή του Ποσειδώνα, όπως ακριβώς κι εκείνοι. Αυτό, για μένα, είναι πολύ πιο ισχυρό από οποιαδήποτε μεμονωμένη εικόνα ενός θεού», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Νόλαν εξήγησε την επιλογή του ράπερ Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός αοιδού. «Τον επέλεξα γιατί ήθελα να κάνω μια αναφορά στην ιδέα ότι αυτή η ιστορία μεταδόθηκε μέσα από προφορική ποίηση, κάτι που μοιάζει με τη ραπ», εξήγησε.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον έχοντας το ρόλο του Οδυσσέα και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε IMAX.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το καστ συμπληρώνουν η Αν Χάθαγουεϊ (Πηνελόπη), ο Τομ Χόλαντ (Τηλέμαχος), η Σαρλίζ Θερόν (Καλυψώ), ο Τζον Λεγκουιζάμο (Εύμαιος), ο Τζον Μπέρνταλ (Μενέλαος), η Ζεντάγια (θεά Αθηνά), η Μία Γκοθ (Μελανθώ) και ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Αντίνοος).

Η πολυαναμενόμενη ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ