Για τη σχολική χρονιά 2025-2026, οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υλοποιούν τη νέα εκπαιδευτική δράση «Η Λυρική πάει σχολείο!», σε συνεργασία με έξι τάξεις Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής.

Η δράση προσκαλεί τις σχολικές κοινότητες σε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδρομή που φέρνει τον κόσμο της όπερας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα στο σχολείο, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη συμμετοχή και τη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Υποβολή συμμετοχής αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ, έως την Παρασκευή 26/01/2026 και ώρα 14:00.

Μέσα από διαδραστικές επισκέψεις των μαθητών και μαθητριών στους χώρους και την καθημερινότητα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και μέσα από καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην ίδια τη σχολική τάξη, τα παιδιά έρχονται σε ουσιαστική επαφή με το πολυφωνικό σύμπαν της όπερας. Συζητήσεις με επαγγελματίες του χώρου, βιωματικά εργαστήρια, προβολές αποσπασμάτων από γνωστά έργα και ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό συνθέτουν μια εμπειρία που επιτρέπει στα παιδιά όχι μόνο να γνωρίσουν, αλλά και να «ζήσουν» από κοντά τη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κάθε επιλεγμένη τάξη συμμετέχει σε μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που συνδέουν το σχολείο με τον ζωντανό οργανισμό ενός λυρικού θεάτρου, αναδεικνύοντας τα επαγγέλματα, τα στάδια παραγωγής και τον αθέατο κόσμο που κρύβεται πίσω από κάθε παράσταση.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να εμπνεύσει μαθητές και εκπαιδευτικούς, να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και να ανοίξει νέους δρόμους έκφρασης, μεταφέροντας τη μαγεία της όπερας στην καρδιά των σχολείων. Η σκηνή που είναι κρυμμένη στην τάξη σου σε περιμένει· ετοιμάσου να την ανακαλύψεις και να γίνεις κι εσύ μέρος της μεγάλης οικογένειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι τάξεις (Α΄-ΣΤ΄) των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής. Κάθε Δημοτικό Σχολείο μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις συμμετοχής, καθώς κάθε τάξη διαθέτει αυτοτελές δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα.

Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί είτε από τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας είτε από εκπαιδευτικό του σχολείου. Στη δεύτερη περίπτωση, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική συναίνεση του/της Διευθυντή/τριας για τη συμμετοχή της τάξης στο πρόγραμμα.

Η επιλογή των συμμετεχουσών σχολικών τάξεων θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους το κάθε σχολείο επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα, οι οποίοι πρέπει να περιγραφούν στη φόρμα συμμετοχής. Στη διαδικασία επιλογής θα συμμετάσχουν αποκλειστικά οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, είναι πλήρεις και πληρούν στο σύνολό τους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης. Η επιλογή των σχολείων θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28/01/2026.

Aναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής δράσης, καθώς και διευκρινίσεις για την αίτηση υποβολής συμμετοχής και τους όρους υλοποίησης του προγράμματος θα αναζητήσετε εδώ.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην κλήρωση παρέχονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση education@nationalopera.gr, με θέμα «Η Λυρική πάει σχολείο!», ή τηλεφωνικά στο 2130885752/3 έως την Πέμπτη 22/01/2026 και ώρα 12:00.

Δείτε το βίντεο: