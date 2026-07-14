Με δύο ξεχωριστές παραγωγές χορού η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα και συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο πραγματοποιείται για 32η συνεχόμενη χρονιά στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου 2026.

Η νέα παραγωγή μπαλέτου της ΕΛΣ «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι», στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, παρουσιάζεται στις 25 & 26 Ιουλίου 2026 στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ενώ στις 18 Ιουλίου 2026 στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση «Metamorphosis» της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ.

Η νέα παραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» συνθέτει ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν, όπου ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται και συνυπάρχουν οργανικά σε μια αέναη συνομιλία. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Τρεις διακεκριμένοι χορογράφοι -Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου- προσεγγίζουν το υλικό μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες. Το σώμα αναδεικνύεται ως φορέας μνήμης, επιθυμίας και απώλειας, ενώ η κίνηση ταλαντεύεται ανάμεσα στον συλλογικό συντονισμό και την προσωπική απόκλιση. Οι εννέα χορευτές κινούνται σε ένα περιβάλλον συνεχούς μετάβασης, όπου ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνεται, να επαναλαμβάνεται και να αποκτά μια σχεδόν τελετουργική διάσταση.

Η γλυπτική εγκατάσταση του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη ενεργοποιεί τη σκηνή ως ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο, λειτουργώντας ως μηχανισμός που παράγει και μεταφέρει ήχο, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν χώρο όπου το συναίσθημα δεν κραυγάζει αλλά αντηχεί μέσα στον χρόνο, αφήνοντας χώρο στη φαντασία. Ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο o Ζαχαρίας Καρούνης.

Συμμετέχουν η Αγγελίνα Τκάτσεβα στο σαντούρι, τα μουσικά σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet. Τη διδασκαλία κρουστών έχει αναλάβει ο Γιάννης Παπατζανής, ο οποίος ερμηνεύει μια πληθώρα κρουστών επί σκηνής, μαζί με τους χορευτές.

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει την παράσταση «Metamorphosis», υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών της Γιώργου Μάτσκαρη. Οι σπουδαστές της Σχολής θα δοκιμαστούν σε ένα απαιτητικό δίπτυχο σύγχρονου χορού, σε χορογραφίες των Cyril Baldy (Συρίλ Μπαλντύ) και Jesús Rubio Gamo (Χεσούς Ρούμπιο Γκάμο). Ο διεθνώς διακεκριμένος Γάλλος χορευτής και χορογράφος Cyril Baldy ανασυνθέτει τη δημιουργία του «With Love and All That», που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Conservatoire National Supérieur de Paris.

Το «With Love and All That – ACT II», με αφετηρία το κλασικό μπαλέτο, ερευνά τη φύση του χορού σχηματίζοντας, μεθοδικά και στοχαστικά, νέα χορογραφικά τοπία. Δομημένο αρχικά σε τρεις πράξεις, επικεντρώνεται σε ένα δυναμικό σύνολο σχηματισμών όπου η δομή, η ορμή και τα μεταβαλλόμενα χωρικά μοτίβα καθοδηγούν τη χορογραφία. Το κομμάτι επιδιώκει να επανασυνδεθεί με την ακατέργαστη και εκφραστική δύναμη της κίνησης, προσφέροντας μια σύγχρονη προσέγγιση στη διαχρονική ομορφιά του μπαλέτου.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ισπανός χορογράφος Jesús Rubio Gamo υπογράφει την αναβίωση αποσπάσματος της χορογραφίας του «Gran Bolero». Βραβευμένη από τα ισπανικά βραβεία παραστατικών τεχνών MAX ως η καλύτερη παράσταση χορού του 2020, το «Gran Bolero» είναι ένα έργο έντονο. Ένας ύμνος στην ελπίδα και τον ίδιο τον χορό. Η ελαφρότητα μάχεται με τη βαρύτητα, σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ απόλαυσης και εξάντλησης. Το «Gran Bolero» είναι ένας χορός για να γιορτάσουμε τον χρόνο και τον χώρο που μοιραζόμαστε μεταξύ μας.

Η περιοδεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Ελλάδα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.