Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Καλλίχορος» ανεβάζει τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη την Κυριακή 26 Απριλίου στις 6.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης», με ένα διαχρονικό μήνυμα πιο επίκαιρο από ποτέ: «η δύναμη της ενότητας και της συλλογικής δράσης μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Η γυναίκα με θάρρος, ευφυΐα και αποφασιστικότητα γίνεται ο φορέας της αλλαγής και καταφέρνει το ύψιστο αγαθό την ειρήνη.

Μέσα από τη ματιά των δημιουργών: “το έργο δεν αποτελεί μόνο αιχμηρή σάτιρα. Αναδεικνύει και βαθιά ανθρώπινα, συγκινητικά στοιχεία, αγγίζοντας στιγμές πόνου και αγωνίας, καυτηριάζοντας παθογένειες της κοινωνίας. Πέρα από το ισχυρό αντιπολεμικό μήνυμα θέλουμε να καταδείξουμε ότι η γυναίκα, διαχρονικά, βιώνει την υποτίμηση και τον παραγκωνισμό μέσα σε κοινωνικά πλαίσια που συχνά περιορίζουν τη φωνή και την παρουσία της. Παρά τη βαθιά της συμβολή ως γεννήτρια ζωής, φορέας αξιών και πυλώνας της οικογένειας, η αξία της υποβαθμίζεται. Ωστόσο, μέσα από τη σιωπή της αναδύεται μια δύναμη ουσιαστική και αδιάκοπη, που αμφισβητεί τα στερεότυπα και διεκδικεί, με αξιοπρέπεια και επιμονή, τη θέση που της αρμόζει. Η ανάδειξη της αξίας της δεν αποτελεί μόνο πράξη δικαιοσύνης, αλλά «αναγκαία και ικανή συνθήκη» για έναν ισορροπημένο ανθρώπινο πολιτισμό”.

Διασκευή και Σκηνοθεσία: Λαμπρινή Τασούλα

Θίασος: 25 άτομα ερασιτέχνες μέλη του Συλλόγου

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηλιούπολης.

Λίγα λόγια για τον Καλλίχορο:

«Ο Πολιτιστικός Ψυχαγωγικός και Εκπαιδευτικός Σύλλογος Καλλίχορος βρίσκεται στη γειτονιά της Αγίας Μαρίνας και εδρεύει στην οδό Αρτεμισίου 6.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα έντονη και σταθερή πολιτιστική δράση στην περιοχή της Ηλιούπολης, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται όλα τα είδη χορών, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη του να γνωρίσουν διαφορετικές παραδόσεις και τρόπους κίνησης. Παράλληλα, ο σύλλογος δίνει μεγάλη έμφαση στις τέχνες μέσα από θεατρικές ομάδες και παραστάσεις, αλλά και στην καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης, διοργανώνοντας περιβαλλοντικές εκδηλώσεις και δράσεις.

Με αυτή την πολυδιάστατη παρουσία, ο Καλλίχορος συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης για ολόκληρη την τοπική κοινωνία της πόλης μας».