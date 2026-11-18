Έπειτα από μια ξεχωριστή διαδρομή γεμάτη επιτυχία, θερμή ανταπόκριση από το κοινό και εξαιρετικές κριτικές, η «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει για δύο ακόμη παραστάσεις, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Από το Ηρώδειο και τον Λυκαβηττό έως τη Θεσσαλονίκη και τον Ελληνικό Κόσμο, η παράσταση ταξίδεψε, συγκίνησε και ξεσήκωσε το κοινό, αποσπώντας θερμά σχόλια και σημαντική αποδοχή από τους κριτικούς.

Ύστερα από αυτή τη διαδρομή, ο Σταμάτης Κραουνάκης και οι συνεργάτες του δίνουν ξανά ραντεβού με το κοινό, λίγο πριν από τις γιορτές, σε δύο επιπλέον παραστάσεις στο υπέροχο θέατρο του Ελληνικού Κόσμου.

Η «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη

Μια ηρωίδα καινούργια, διαυγής και αιώνια. Μια σύγχρονη μουσικοθεατρική προσέγγιση της κλασικής ηρωίδας του Αριστοφάνη, μέσα από τη ματιά, τη μουσική και το προσωπικό καλλιτεχνικό σύμπαν του Σταμάτη Κραουνάκη.

Όπως ο ίδιος σημειώνει:

«Αυτή η Λυσιστράτη είμαι εγώ στην εποχή μου, όρθιος ακόμα με συντρόφους δυνατούς».

Πέντε μήνες προβών, μια ομάδα αγαπημένων και εξαιρετικών συνεργατών, η δύναμη της μουσικής, το θέατρο και η συγκίνηση μιας παράστασης που βρήκε τον δρόμο της στην καρδιά του κοινού.

Η παράσταση που γνώρισε την αποθέωση στο Ηρώδειο, με το κοινό όρθιο για δύο συνεχόμενες βραδιές, συνεχίζει τη διαδρομή της, προσκαλώντας όσους δεν την έχουν παρακολουθήσει να τη γνωρίσουν και όσους την αγάπησαν να την ξαναζήσουν.

Οι συντελεστές

Μουσική, κείμενο, σκηνοθεσία: Σταμάτης Κραουνάκης

Συνεργάτες στο λιμπρέτο: Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Χατζιδάκις, Λάκης Λαζόπουλος

Συνεργάτης στη σκηνοθεσία: Μαριλένα Μόσχου

Σκηνικά – Κοστούμια: Takis

Χορογραφία: Θοδωρής Πανάς

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Σύμβουλος θεατρολόγος: Ευανθία Στιβανάκη

Εικαστικό σήμα παράστασης: Κώστας Σπανάκης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή, Πάρις Ταβιτιάν

Ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης)

Λένα Ουζουνίδου – Λυσιστράτη

Κώστας Μπουγιώτης – Απόλλων / Κομπέρ

Σοφία Κουνιά – Κλεονίκη

Έλενα Καφούρου – Ινδή

Πένυ Ξενάκη – Μπάμπουτσκα Κορυφαία

Γεωργία – Μαρία Αμοργιαννιώτη – Μινώικα

Αργυρώ Καπαρού – Λαμπιτώ

Βενετία Μαναβέλη – Μια κοπέλα

Γιώργος Στιβανάκης – Θηβαία / Ένας ανάπηρος στρατιώτης

Κωνσταντίνος Τσονόπουλος – Θηβαία Βαγγέλας

Στέλλα Κρούσκα – Μυρίνη

Χριστόφορος Σταμπόγλης – Πρόβουλος

Χρήστος Γεροντίδης – Κινησίας

Κώστας Βενετσάνος – Ένας βέρος Αθηναίος

Σάκης Καραθανάσης – Λαϊκός τραγουδιστής

Θεολόγος Παπανικολάου – Ιεροψάλτης

Σπύρος Πινκερίδης – Κήρυκας

Μαριλένα Μόσχου – Κουκλάρα της Αθήνας

Μαρία Παπαδοπούλου – Κουκλάρα της Αθήνας

Μουσικοί

Μουσική διεύθυνση – Ενορχήστρωση: Δημήτριος Ανδρεάδης

Σολίστες μουσικοί:

Δημήτριος Ανδρεάδης – Πλήκτρα, πιάνο

Δημήτρης Κίκλης – Πιάνο

Λάμπρος Παπανικολάου – Κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο

Γιώργος Ταμιωλάκης – Βιολοντσέλο, ευφώνιο

Θεολόγος Παπανικολάου – Κορυφαίος βιολί

Κοσμάς Κοκόλης – Κιθάρα, μπουζούκι

Νίκος Κατσίκης – Μπουζούκι, μαντολίνο, ισπανικό λαούτο

Γιάννης Αλλαγιάννης – Ντραμς, κρουστά

Παραγωγή: Gr Entertainment

Επικοινωνία: Δέσποινα Κραουνάκη

Πληροφορίες παραστάσεων

Χώρος: «ΘΕΑΤΡΟΝ» – Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Αίθουσα Αντιγόνη

Ημερομηνίες:

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026, στις 21:00

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026, στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 65€

Α΄ Ζώνη: 50€

Β΄ Ζώνη: 45€

Γ΄ Ζώνη: 40€

Δ΄ Ζώνη: 35€

Εξώστης Κέντρο: 35€

Εξώστης Πλάι: 25€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/lysistrati-tou-stamati-kraounaki/