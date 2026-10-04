Η «Mafalda Immersive» μεταφέρει τους χαρακτήρες και τον κόσμο του Quino από τις σελίδες του διάσημου κόμικ σε μια διαδραστική εμπειρία στο Πολιτιστικό Κέντρο Recoleta.

Ο κόσμος της Μαφάλντα αποκτά μια νέα, καθηλωτική διάσταση στο Μπουένος Άιρες. Η αγαπημένη ηρωίδα του Αργεντινού σκιτσογράφου Χοακίν Σαλβαδόρ Λαβάδο, γνωστού σε όλο τον κόσμο ως Quino, πρωταγωνιστεί στην έκθεση «Mafalda Immersive», η οποία προσκαλεί το κοινό να περιηγηθεί στο σύμπαν του διάσημου κόμικ και να συναντήσει από κοντά τους χαρακτήρες και τα σκηνικά του.

Η Μαφάλντα, ο Μανολίτο, η Σουσανίτα, ο Φελίπε και οι υπόλοιποι φίλοι της μεταφέρονται από το χαρτί στον πραγματικό χώρο, ενώ χαρακτηριστικές εικόνες από τη δεκαετία του 1960 αναδημιουργούνται με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.

Η «Mafalda Immersive» μεταφέρει τον κόσμο του Quino στο Μπουένος Άιρες

Η έκθεση φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Recoleta και έχει σχεδιαστεί ως μια ολοκληρωμένη αισθητηριακή εμπειρία διάρκειας περίπου 60 λεπτών.

Ο χώρος της έκθεσης εκτείνεται σε 1.300 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί σε 13 θεματικές αίθουσες. Στόχος των δημιουργών είναι ο επισκέπτης να μην παρακολουθεί απλώς μια παρουσίαση της Μαφάλντα, αλλά να αισθάνεται ότι αφήνει πίσω του τις σελίδες του κόμικ και περνά μέσα στον ίδιο τον κόσμο της.

Η εμπειρία βασίζεται στον συνδυασμό εικαστικών στοιχείων, τεχνολογίας και διαδραστικότητας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι ιστορίες του Quino αποκτούν κυριολεκτικά χώρο και κίνηση.

13 θεματικές αίθουσες με εικόνα, ήχο και διαδραστικά στοιχεία

Οι επισκέπτες περνούν από 13 διαφορετικούς χώρους, στους οποίους αξιοποιούνται προβολές 360 μοιρών, ήχος surround, διαδραστικές οθόνες αφής και γλυπτά των χαρακτήρων.

Η περιήγηση δεν περιορίζεται στην οπτική εμπειρία. Η παραγωγή έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιεί περισσότερες αισθήσεις, με την παρουσία διαφορετικών αρωμάτων και υφών, αλλά και πρωτότυπης μουσικής που συντέθηκε ειδικά για την έκθεση.

Από το υπνοδωμάτιο της Μαφάλντα μέχρι το μπακάλικο του Μανολίτο

Στη διάρκεια της διαδρομής, το κοινό έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί χώρους που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις ιστορίες της Μαφάλντα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το υπνοδωμάτιο της ηρωίδας, ενώ μια ακόμη στάση οδηγεί τους επισκέπτες στο μπακάλικο του Μανολίτο. Παράλληλα, η έκθεση αναδημιουργεί το αστικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι χαρακτήρες, επιτρέποντας στο κοινό να περιηγηθεί σε μια εκδοχή της πόλης όπως την αποτύπωσε ο Quino.

Η Μαφάλντα και οι αγαπημένοι χαρακτήρες του Quino ζωντανεύουν

Η Μαφάλντα αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της λατινοαμερικανικής κουλτούρας. Ένα κορίτσι ευφυές, περίεργο και ανήσυχο, που αμφισβητεί όσα συμβαίνουν γύρω του, ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο και δεν διστάζει να θέσει δύσκολα ερωτήματα για την κοινωνία, την πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάχρηση της εξουσίας.

Μαζί της, στην καθηλωτική έκθεση εμφανίζονται ο Μανολίτο, η Σουσανίτα, ο Φελίπε και οι υπόλοιποι χαρακτήρες που δημιούργησε ο Quino και έγιναν αγαπητοί σε πολλές χώρες του κόσμου.

Προβολές 360°, ήχος surround και πρωτότυπη μουσική

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της «Mafalda Immersive». Οι μεγάλες προβολές μεταφέρουν τις χαρακτηριστικές εικόνες του κόμικ στον χώρο, ενώ ο ήχος surround δημιουργεί ένα περιβάλλον που περιβάλλει τον επισκέπτη.

Στην εμπειρία εντάσσονται επίσης διαδραστικές οθόνες, τρισδιάστατες κατασκευές και πρωτότυπη μουσική, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση.

Μια πολυαισθητηριακή εμπειρία αφιερωμένη στη Μαφάλντα

Η έκθεση επιχειρεί να ξεφύγει από την παραδοσιακή λογική μιας παρουσίασης έργων και να δημιουργήσει μια εμπειρία που απευθύνεται σε περισσότερες από μία αισθήσεις.

Εικόνες, ήχοι, μουσική, αρώματα και υφές συνδυάζονται ώστε ο επισκέπτης να αισθανθεί ότι βρίσκεται μέσα στον κόσμο που δημιούργησε ο Quino.

Το πραγματικό σπίτι του Quino μέσα στην έκθεση «Mafalda Immersive»

Ένα από τα σημεία με ιδιαίτερο συμβολισμό είναι η αναπαράσταση του κτηρίου όπου ζούσε η Μαφάλντα με την οικογένειά της στο σύμπαν του κόμικ.

Το κτήριο, όμως, συνδέεται και με την πραγματική ιστορία του δημιουργού της. Πρόκειται για το κτήριο όπου διέμενε ο Quino το 1964, την περίοδο κατά την οποία δημιουργούσε τη διάσημη σειρά κόμικς. Μια πλακέτα στην πρόσοψη του κτιρίου υπενθυμίζει αυτή τη σύνδεση.

Η παρουσία του συγκεκριμένου χώρου στην έκθεση λειτουργεί έτσι ως γέφυρα ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, ανάμεσα στον κόσμο της Μαφάλντα και στη ζωή του ανθρώπου που τη δημιούργησε.

Η διαχρονική Μαφάλντα συναντά τις νέες γενιές

Η δημιουργία της «Mafalda Immersive» συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια να γνωρίσουν τη Μαφάλντα και οι νεότερες γενιές.

Η σειρά κόμικς έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες και έχει εξελιχθεί σε διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο. Παρότι οι ιστορίες της γεννήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, τα ερωτήματα της ηρωίδας εξακολουθούν να έχουν απήχηση σε διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς.

Ένα κόμικ που ξεπέρασε τα σύνορα της Αργεντινής

Η Μαφάλντα δεν παρέμεινε ποτέ αποκλειστικά μια αργεντίνικη δημιουργία. Οι προβληματισμοί της ταξίδεψαν μαζί με τις μεταφράσεις των κόμικς σε περισσότερες από 20 γλώσσες, επιτρέποντας σε αναγνώστες διαφορετικών χωρών να αναγνωρίσουν στις ερωτήσεις και στις ανησυχίες της στοιχεία της δικής τους πραγματικότητας.

Η διεθνής απήχηση του χαρακτήρα αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους η έκθεση σχεδιάστηκε εξαρχής με προοπτική να παρουσιαστεί εκτός Αργεντινής.

Τα κοινωνικά μηνύματα της Μαφάλντα παραμένουν επίκαιρα

Για τους δημιουργούς της έκθεσης, η Μαφάλντα παραμένει διαχρονική επειδή οι ερωτήσεις της δεν περιορίζονται σε μία συγκεκριμένη γενιά.

Οι προβληματισμοί της διαπερνούν διαφορετικές ηλικίες, κοινωνίες και γλώσσες, ενώ η ματιά του Quino πάνω στον άνθρωπο και στον κόσμο εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα διεισδυτική.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της παραγωγής, η Μαφάλντα υπήρξε ανέκαθεν μια οικουμενική φιγούρα, καθώς τα ερωτήματά της συνεχίζουν να συνομιλούν με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών και εποχών.

Η διεθνής ομάδα πίσω από τη «Mafalda Immersive»

Για τη δημιουργία των δισδιάστατων, κινούμενων εικόνων εργάστηκε μια διεθνής και διεπιστημονική ομάδα με έδρα την Αργεντινή, την Ισπανία και την Αγγλία.

Η παραγωγή βασίστηκε στον σεβασμό προς το πρωτότυπο έργο του Quino, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και ως προς τα κείμενα. Η σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να διευρύνει την εμπειρία χωρίς να απομακρύνει την έκθεση από την αισθητική και το ύφος του αρχικού κόμικ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της παραγωγής, η ιδέα για την «Mafalda Immersive» ξεκίνησε από μια ανάγκη: να δημιουργηθεί ένας νέος τρόπος σύνδεσης της Μαφάλντα με τις νεότερες γενιές.

Το βασικό ερώτημα ήταν τι θα συνέβαινε αν το κοινό μπορούσε να μπει πραγματικά μέσα στο σύμπαν της Μαφάλντα και να το κατοικήσει. Η απάντηση είναι μια ζωντανή, βιωματική και συλλογική εμπειρία που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την τεχνολογία.

Από το Μπουένος Άιρες σε όλο τον κόσμο

Η «Mafalda Immersive» αποτελεί παραγωγή της New Sock, με συμπαραγωγό την Kuarzo και ανάπτυξη από τη Leskian.

Γενικός παραγωγός της έκθεσης είναι ο Ντάμιαν Κίρζνερ, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο των καθηλωτικών αφηγήσεων και της διευρυμένης πραγματικότητας (XR) στη Λατινική Αμερική.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της πραγματοποιείται στο Μπουένος Άιρες, όμως η έκθεση έχει σχεδιαστεί με διεθνή προοπτική. Μετά την παρουσίασή της στην Αργεντινή, πρόκειται να ταξιδέψει σε διαφορετικά σημεία του κόσμου, μεταφέροντας τη Μαφάλντα και το σύμπαν του Quino σε νέο κοινό.

Έτσι, περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά τη δημιουργία της, η Μαφάλντα συνεχίζει να βρίσκει νέους τρόπους για να συνομιλεί με το κοινό. Αυτή τη φορά, όχι μόνο μέσα από τις σελίδες ενός κόμικ, αλλά μέσα από έναν ολόκληρο χώρο εικόνων, ήχων, μουσικής και διαδραστικών εμπειριών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ