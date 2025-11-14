H Art Expertise διοργανώνει για τον οίκο Bonhams στις 19 Νοεμβρίου, την 47η δημοπρασία Greek Sale στο Παρίσι, με άλλο ένα αφιέρωμα στην ελληνική τέχνη των τελευταίων δύο αιώνων. Όπως αναφέρει η Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε μια εξαιρετική επιλογή έργων Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και 20ού αιώνα, προερχόμενων από αξιόλογες ιδιωτικές συλλογές. Η φετινή δημοπρασία επικεντρώνεται στην ποιότητα και την ιστορική σημασία κάθε περιόδου, αναδεικνύοντας το καλύτερο της νεοελληνικής τέχνης. Σε μια εποχή που η τέχνη αποτελεί όχι μόνο επενδυτική επιλογή αλλά και προσωπική απόλαυση, η ελληνική ζωγραφική παραμένει διαχρονική αξία – με σταθερή παρουσία και αναγνώριση στην εγχώρια και διεθνή αγορά.Πιστεύουμε ότι αυτή η συλλογή θα συγκινήσει τόσο τους έμπειρους συλλέκτες όσο και το ευρύτερο κοινό που εκτιμά την πολιτιστική μας κληρονομιά».

Κορυφαία στιγμή της δημοπρασίας αναμένεται να αναδειχθεί και πάλι έργο του Γιάννη Τσαρούχη (1910-1989), με τίτλο Εσατζής με φύλλα φοινικιάς και σημαιάκια (€400.000-600.000) που ζωγραφίστηκε το 1949, εκτεθειμένο το 1951 στο Παρίσι και το Λονδίνο και ξανά στη Wildenstein gallery στο Λονδίνο το 1975, είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του ζωγράφου με προέλευση από την συλλογή του Αλέξανδρου Ιόλα.

Πρόκειται για το πρώτο έργο της σειράς από Εσατζήδες που ακολουθούν από το 1950 και έπειτα.

Ο Τσαρούχης αντλώντας από τα αποθέματα των πολιτιστικών παραδόσεων του ελληνικού κόσμου μέσα από χιλιετίες, έχει σαφείς επιρροές από τα αρχαία ελληνικά βάζα και τα αιγυπτο-ρωμαϊκά πορτραίτα έως τις τοιχογραφίες της Πομπηίας και τις βυζαντινές εικόνες. Ο καλλιτέχνης προσδίδει έναν αυθεντικό χαρακτήρα στον πρωταγωνιστή του που αντανακλά την ψυχή του Νεότερου ελληνικού πνεύματος. Ο Τσαρούχης, που στο παρελθόν βρέθηκε αντιμέτωπος με τις ιδεολογικές προκλήσεις του ελληνικής κοινωνίας, είναι σήμερα ένας από τους πιο διάσημους και εξαιρετικά συλλεκτικός καλλιτέχνης με διαρκώς αυξανόμενο διεθνές κοινό.

Στα ωραιότερα έργα συγκαταλέγεται και το έργο Επιθαλάμιο 1971 (€200,000-300,000) του Γιάννη Μόραλη (1916-2009), του πλέον περιζήτητου και δυσεύρετου καλλιτέχνη των τελευταίων ετών.

Το έργο είχε συμπεριληφθεί στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη το 1972 στην Αθήνα,με κατάλογο που προλογίζει ο σπουδαίος Οδυσσέας Ελύτης. Δίχως περιγραφικές λεπτομέρειες και χρωματικές διαβαθμίσεις, απορρίπτοντας την αυταπάτη του χώρου, ο Μόραλης δίνει έμφαση μόνο στα απαραίτητα δομικά στοιχεία δημιουργώντας μια ελλειπτική φιγούρα με γεωμετρική σύνθεση που εκφράζει ξεκάθαρα την ευαισθησία του παρά το κονστρουκτιβιστικό αποτέλεσμα.

Άλλο σημαντικό έργο που θα τραβήξει τα βλέμματα των φιλότεχνων είναι και το έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (1871-1934), Η νίκη των Ελλήνων στο Καρπενήσι και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη (€120,000-180,000).

Το μνημειακό σε διαστάσεις έργο, αποτελεί ένα καλλιτεχνικό κόσμημα του μάγου περιηγητή της ελληνικής ιστορίας, όπου αποτυπώνει με κινηματογραφική λεπτομέρεια τον ηρωικό και ιδεατό κόσμο που ταξίδευε στην πλούσια φαντασία του από τα παιδικά του χρόνια. Μαγεμένος από το έπος της επανάστασης του 1821, ο λαϊκός ζωγράφος έχει αφήσει πίσω του το ανεξίτηλο αποτύπωμά του ως προάγγελος του Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού,παρόμοια με τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη.

Αυξημένο ενδιαφέρον αναμένεται για μία θαυμάσια ελαιογραφία του Γιώργου Μπουζιάνη (1885-1959), η Καθιστή Γυναίκα (€50,000-70,000), ζωγραφισμένο το 1937, την εποχή της επιστροφής του στην Αθήνα από τη Γερμανία, όπου είχε πλέον καταξιωθεί στις τάξεις της ευρωπαϊκής avant-garde. Στο αριστούργημα αυτό, ο Έλληνας εξπρεσιονιστής καταπιάνεται με τη γυναικεία φιγούρα, ένα από τα αγαπημένα του θέματα μετά το 1926, όπου αντανακλάται η πεποίθηση του καλλιτέχνη, ότι η τέχνη πρέπει να είναι ένα μέσο συναισθηματικών εκφράσεων, παρά μια διαδικασία ωραιοποίησης. Παρότι ξεφεύγει από το αρχαίο ελληνικό πρότυπο του κάλλους, εμμένει να διατηρεί μια κλασικότητα που τον διαφοροποιεί από το κυρίαρχο ρεύμα του 20ού αιώνα.

Ένα λαμπρό έργο που θα τραβήξει το ενδιαφέρον των συλλεκτών είναι το Hommage à Parthenis (€50,000-70,000) του Νίκου Εγγονόπουλου (1907-1985), ζωγραφισμένο το 1937. Το έργο αποτελεί έναν φόρο τιμής στο δάσκαλό του, Κωσταντίνο Παρθένη, τον μεγάλο εμπνευστή του,που τον μύησε στην Βυζαντινή τέχνη και στον οποίο όπως αναφέρει, οφείλει την εξέλιξη του ως ζωγράφος. Είναι δείγμα της χρωματικής δεξιοτεχνίας του μεγάλου Έλληνα σουρεαλιστή, που συνδυάζει με πρωτοποριακό τρόπο τα έντονα χρώματα με τις κατακτήσεις της δυτικοευρωπαϊκής avant-garde, παραπέμποντας σε γοτθικό βιτρό.

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994) αντιπροσωπεύεται στη δημοπρασία με το έργο το Στρόβιλοι II (€60,000-80,000) του 1966. Η σύνθεση είναι ένας καταρράκτης από σπειροειδές καμπύλες που ενορχηστρώνονται ρυθμικά μέσα από το πινέλο του καλλιτέχνη, δημιουργώντας μία εικόνα κοσμικών στροβίλων με έντονη ποιητική διάθεση και Διονυσιακή δραστηριότητα.

Τα παραπάνω αριστουργήματα τα πλαισιώνουν και άλλα έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως: Νικολάου Γύζη, Κωνσταντίνου Βολανάκη, Θεόδωρου Ράλλη, Κωνσταντίνου Παρθένη, Δημήτρη Γαλάνη, Ουμβέρτου Αργυρού, Απόστολου Γεραλή, Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα, Κωνσταντίνου Μαλέα, Μιχάλη Οικονόμου, Γιώργου Ροίλού, Επαμεινώνδα Θωμόπουλου, ΑγήνοραΑστεριάδη, Θανάση Τσίγκου, Μάριου Πράσινου, Γιάννη Σπυρόπουλου, Αλέκου Κοντόπουλου, Διαμαντή Διαμαντόπουλου, Σπύρου Βασιλείου, Βασίλη Γερμενή, Κώστα Γραμματόπουλου, Πολύκλειτου Ρέγκου, Πάρη Πρέκα, Γιάννη Γαϊτη, Νίκου Κεσσανλή, Αλέξη Ακριθάκη, Αργύρη Στυλιανίδη, Παύλου, Κοσμά Ξενάκη, Takis, Οπυ Ζούνη, Παύλου Σάμιου, Αλέκου Φασιανού, Χρήστου Μποκόρου, Γιώργου Ζογγολόπουλου, Βλάση Κανιάρη, Γιάννη Ψυχοπαίδη, Δημήτρη Μυταρά, Κώστα Τσόκλη, Απόστολου Γεωργίου, Γιώργου Λάππα, Γιώργου Δέρπαπα, Θεόδωρου Μανωλίδη κ.α.

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ: 210 3636404 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση art@expertise.gr.

Έκθεση όλων των έργων της δημοπρασίας στο Παρίσι, στον οίκο Bonhams στην

6 avenue Hoche, Paris, 75008:

Σάββατο 15 Νοεμβρίου12:00-18:00

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 10:00-18:00

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 10:00-18:00

Τα μέλη της Art Expertise με εμπειρία άνω των 30 ετών στην αγορά της τέχνης, έχουν στο ενεργητικό τους συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου και οι δημοπρασίες Greek Sale που διοργάνωσαν έχουν βρεθεί πλείστες φορές στην κορυφή των πωλήσεων με πολλά ρεκόρ Ελλήνων καλλιτεχνών.