Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, με αφορμή την περιοδική έκθεση «Από τη Μεγάλη… στη Σύγχρονη Ελλάδα (Μέρος Β’): Οι Πρόσφυγες» που ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, διοργανώνει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, την προβολή της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική ΠΟΛΙΣ» (1954).

Πρόκειται για την πρώτη ταινία του δημιουργού, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στο Δουργούτι (σημερινό Νέο Κόσμο), μία αθηναϊκή συνοικία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους Αρμένιους και Έλληνες πρόσφυγες που κατέφτασαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία. Έναν συνοικισμό που υπήρξε για πολλές δεκαετίες χωνευτήρι ανθρώπων και πολιτισμών.

Συντελεστές:

– Σκηνοθεσία: Νίκος Κούνδουρος

– Σενάριο: Μαργαρίτα Λυμπεράκη

– Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

– Φωτογραφία: Κώστας Θεοδωρίδης

– Σκηνικά-Κοστούμια: Πάνος Παπαδόπουλος, Νίκος Νικολαΐδης

– Μοντάζ: Γιώργος Τσαούλης

– Ηθοποιοί: Γιώργος Φούντας, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Στέφανος Στρατηγός, Μίμης Φωτόπουλος, Θανάσης Βέγγος, Μάνος Κατράκης

Διανομή: Filmtrade / www.filmtrade.gr

Η είσοδος είναι 8 ευρώ και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Με το εισιτήριο εισόδου οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα πριν την έναρξη της προβολής να περιηγηθούν στην περιοδική έκθεση «Από τη Μεγάλη… στη Σύγχρονη Ελλάδα (Μέρος Β’): Οι Πρόσφυγες». Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 18:00 έως τις 19:30.

Πληροφορίες στο 210-3237617 (εσωτ. 109, 107 και 205)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ