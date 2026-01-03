Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών με το «The Plague», ο Τσάρλι Πόλιντζερ κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ο δημιουργός, που συζητήθηκε όσο λίγοι για την τολμηρή και θεματικά αδιάλλακτη ματιά πάνω στο ψυχολογικό μαρτύριο του εφηβικού εκφοβισμού, ενώνει τώρα τις δυνάμεις του με την Α24 για μια νέα ταινία.

Πρόκειται για μια σκοτεινή μεταφορά του κλασικού διηγήματος του Έντγκαρ Άλαν Πόε, «The Masque of the Red Death» («Το Προσωπείο του Κόκκινου Θανάτου»), με πρωταγωνίστρια τη Μάικι Μάντισον. Η ηθοποιός, που έχει ήδη ένα Όσκαρ στη συλλογή της, έρχεται σε αυτό το project αμέσως μετά τη συνεργασία της με τον Άαρον Σόρκιν στο «The Social Reckoning».

Μιλώντας στο GoldDerby, ο Πόλιντζερ επιβεβαίωσε ότι η ταινία βρίσκεται ήδη σε στάδιο προπαραγωγής και, αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στον Φεβρουάριο.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Βουδαπέστη…για αναζήτηση τοποθεσιών, καθώς τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν από εδώ τον Φεβρουάριο. Δεν είμαι σίγουρος για το πόσα μπορώ να αποκαλύψω, αλλά θα είναι με την A24 και ναι, η Μάικι Μάντισον κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο» είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι μια ιδιαίτερα δυναμική μαύρη κωμωδία, η οποία κατά κάποιον τρόπο πραγματεύεται επίσης μια επιδημία, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Μεσαίωνα κυρίως μέσα σε ένα κάστρο και εξερευνά παρόμοιες ομαδικές δυναμικές. Ωστόσο, κινείται σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, έχοντας έναν πιο κωμικό χαρακτήρα» εξήγησε.

Όπως αναφέρει το World of Reel, στη φιλόδοξη παραγωγή η Μάντισον φέρεται να ενσαρκώνει δύο αδελφές που τις χωρίζει η ταξική τους θέση μέσα σε μια παρακμάζουσα αριστοκρατία. Η ιστορία, με φόντο μια επιδημία πανούκλας και το κάστρο ενός πρίγκιπα, λέγεται ότι περιλαμβάνει τα πάντα: από «δράμα εκδίκησης» μέχρι «όργια ποτισμένα με όπιο».

Η Μάντισον μετά το «Anora» απέκτησε τη φήμη της εξαιρετικά επιλεκτικής ηθοποιού διατηρώντας χαμηλό προφίλ παρά την πληθώρα προτάσεων που έχει δεχτεί. Πέρα από τη συμμετοχή της στο πολυσυζητημένο indie φιλμ «Reptilia», οι ταινίες των Σόρκιν και Πόλιντζερ θα αποτελέσουν τα βασικά «οχήματα» της καριέρας της μετά το Όσκαρ — και ίσως και οι δύο να κυκλοφορήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά.

H νέα ταινία του Πόλιντζερ «The Plague» προς το παρόν, προβάλλεται σε επιλεγμένες αίθουσες στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Μη πληροφορίες από το ΑΠΕ- ΜΠΕ