Έπειτα από μία θριαμβευτική πορεία στη μουσική βιομηχανία, η Μάιλι Σάιρους δηλώνει, πλέον, έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα της, εκφράζοντας την έντονη επιθυμία της να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.

Η σούπερ σταρ, η οποία κέρδισε την παγκόσμια αναγνώριση αρχικά ως ηθοποιός, πριν κυριαρχήσει στα μουσικά charts, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετική στο ενδεχόμενο μίας κινηματογραφικής επιστροφής. «Θα το ήθελα πολύ», είπε χαρακτηριστικά στο The Hollywood Reporter κατά την παρουσία της στο κόκκινο χαλί του 37ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Palm Springs.

Η Σάιρους παρευρέθηκε στην εκδήλωση για να παραλάβει το βραβείο «Outstanding Artistic Achievement» για τη μπαλάντα «Dream as One», το κεντρικό τραγούδι της νέας ταινίας του Τζέιμς Κάμερον, «Avatar: Fire and Ash».

«Ελπίζω κάποιο λαμπρό μυαλό εδώ μέσα να έχει τον κατάλληλο ρόλο για μένα. Ας δούμε. Θυμίστε τους. Αν περάσει κάποια ιδιοφυΐα από δίπλα σας, πείτε της: “Έι, η Μάιλι είναι εδώ”», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να κάνει, η Σάιρους απάντησε χωρίς περιστροφές: «Απλά πείτε τους “τι θέλουν να κάνω;”. Θα ήθελα πολύ να μπω στον κόσμο κάποιου άλλου. Είμαι το αφεντικό στον δικό μου κόσμο».

Με εξαίρεση μία σύντομη εμφάνιση-έκπληξη στην ταινία «Drive-Away Dolls» (2024) του Ίθαν Κοέν, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που η διάσημη καλλιτέχνιδα ανέλαβε έναν σημαντικό ρόλο στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση. Το 2019 υποδύθηκε την ποπ σταρ Ashley O στη σειρά ανθολογίας «Black Mirror», ενώ οι προηγούμενες συμμετοχές της περιλαμβάνουν τη σειρά του Γούντι Άλλεν (Woody Allen), «Crisis in Six Scenes» (2016), τις νεανικές ταινίες «So Undercover» και «LOL» (2012), καθώς και το «The Last Song» (2010).

Η σταρ ήδη έχει στα σκαριά νέα projects, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει «κάτι πραγματικά ιδιαίτερο» που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την πρεμιέρα της σειράς-φαινόμενο «Hannah Montana».

Αναφερόμενη γενικότερα στη φιλοσοφία της για το μέλλον και τα σχέδιά της για τη φετινή χρονιά, η Σάιρους τόνισε: «Μου αρέσει να χωρίζω τη ζωή μου σε τρίμηνα, οπότε σκέφτομαι ποια θέλω να είμαι και τι θέλω να κάνω μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Αποφεύγω να κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια, γιατί αλλιώς καταλήγεις να δεσμεύεσαι σε πράγματα που ίσως τελικά δεν είναι αυτά που προορίζονται για σένα».

«Για το πρώτο τρίμηνο, λοιπόν, ο στόχος μου είναι η ολοκλήρωση όσων ξεκίνησα με το “Avatar”. Αυτήν τη στιγμή μιλάμε για την επέτειο της σειράς Hannah Montana, όπου θέλω πραγματικά να αφιερώσω χρόνο για να τιμήσω όλα όσα έχουν συμβεί. Στη συνέχεια, από το δεύτερο μισό του έτους, θα αρχίσω να σκέφτομαι τι μπορεί να φέρει το μέλλον», κατέληξε.

