Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας της έζησε η Μάιλι Σάιρους, καθώς απέκτησε πλέον το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, συγκεκριμένα, το 2.845ο κατά σειρά. Στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική τελετή βρέθηκαν δύο στενές της φίλες: η λαμπερή ηθοποιός Άνια Τέιλορ-Τζόι και η εμβληματική σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε.

Παίρνοντας τον λόγο, η Άνια Τέιλορ-Τζόι αποθέωσε τη Σάιρους, τονίζοντας πως πρόκειται για μια γυναίκα που «ποτέ δεν ζήτησε την άδεια κανενός για να εξελιχθεί», αλλά το έκανε «όμορφα, χωρίς απολογητική διάθεση και μένοντας πάντα, μα πάντα, αυθεντική».

Η Μάιλι, που ξεκίνησε το ταξίδι της στη δημοσιότητα μέσα από τον εφηβικό ρόλο της Hannah Montana στο Disney Channel, έκανε μια συγκινητική αναδρομή στην πορεία της. «Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο αστέρι τόσο ξεχωριστό για μένα είναι ότι αντιπροσωπεύει χρόνια αφοσίωσης», δήλωσε με περηφάνια. «Δεν είναι ένα εποχιακό παιχνίδι που κερδίζεις, ούτε κάτι που απλώς κυνηγάς για να το προσθέσεις σε μια συλλογή. Δεν είναι ένα τρόπαιο για το επόμενο ρεκόρ σου. Το όνομά μου είναι πλέον γραμμένο εδώ, σε χρυσό και ροζ μωσαϊκό!»

Η ίδια δεσμεύτηκε να συνεχίσει να δημιουργεί, αφού, όπως είπε, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής της, εκφράζοντας την ελπίδα το έργο της να αγγίξει και τις επόμενες γενιές. Φυσικά, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και το κοινό της: «Εσείς είστε τα αστέρια που κάνουν το όνειρό μου πραγματικότητα κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξή σας».

Για τη σπουδαία αυτή βράβευση μίλησε και η παραγωγός του θεσμού, Άνα Μαρτίνεζ, κάνοντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με τη μεγάλη επιτυχία της τραγουδίστριας: «Η Μάιλι αξίζει σίγουρα τα “λουλούδια” της (Flowers). Έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στη βιομηχανία του θεάματος. Ολόκληρες γενιές κοριτσιών μεγάλωσαν βλέποντάς την να μεταμορφώνεται και εμπνεύστηκαν από το ταξίδι και την ατρόμητη δημιουργικότητά της».

