Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Rohas Athens Live Stage το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Μαντώ.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, με τη χαρακτηριστική φωνή και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, ανεβαίνει στη σκηνή του Rohaw για ένα live γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια από τη διαδρομή της, αλλά και από το σήμερα.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν και δύο πρόσφατες επιτυχίες της Μαντώς, ο «Χαρταετός» και οι «Γκρίζες Κυριακές», τραγούδια που επιβεβαιώνουν πως η Μαντώ συνεχίζει να δημιουργεί και να επικοινωνεί με το κοινό της, κρατώντας πάντα ζωντανή τη σχέση της με τη νέα μουσική εποχή.

Μαζί της οι Deuxcadanse, η ταλαντούχα μπάντα που έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο ήχο και τις σύγχρονες μουσικές διασκευές της. Η συνύπαρξή τους με τη Μαντώ υπόσχεται ένα πρόγραμμα που παντρεύει διαφορετικές μουσικές γενιές, δημιουργώντας ένα live με φρέσκια ματιά και έντονο χαρακτήρα.

Από τις μεγάλες επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε μέχρι τις νέες της κυκλοφορίες, η Μαντώ έρχεται στο Rohas για μια βραδιά που θα έχει μουσική, συναίσθημα και πολλές εκπλήξεις.

ROHAS Athens Live Stage

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Doors Open: 22:30

Live starts: 23:30

Χατζηγιάννη Μέξη 6, περιοχή Hilton

Προπώληση: more.com