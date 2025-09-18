Η διάσημη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barbie», Μάργκοτ Ρόμπι έβαλε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να ενσαρκώνει την Κάιλι Μινόγκ σε μια επερχόμενη παραγωγή στη μεγάλη οθόνη.

Η ηθοποιός, που γεννήθηκε στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας είχε προταθεί από την ίδια την ποπ σταρ ως η ιδανική επιλογή για τον ρόλο, σε περίπτωση που η ζωή της γινόταν ταινία.

Οι φήμες φούντωσαν όταν η Μινόγκ υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία με το Netflix για ένα ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσει άγνωστες πτυχές της ζωής της και πυροδότησε συζητήσεις ότι η διάσημη πλατφόρμα μπορεί τελικά να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη ταινία μεγάλου μήκους.

Όταν η Ρόμπι ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο BBC Radio 2, φάνηκε έκπληκτη.

«Σοβαρά; Δεν μου το είχε πει κανείς αυτό!», είπε, καθώς την ενημέρωσαν ότι η Μινόγκ την είχε προτείνει δημόσια.

«Τιμή μου, αλλά δεν θα μπορούσα. Δεν τραγουδάω σαν την Κάιλι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν της αρέσει ηθοποιοί να αναλαμβάνουν χαρακτήρες καλλιτεχνών χωρίς να έχουν τις απαραίτητες φωνητικές ικανότητες.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός στη συνέχεια μοιράστηκε λεπτομέρειες από την πρώτη τους συνάντηση. Οι δύο τους ήρθαν κοντά πίνοντας κοκτέιλ στο διάσημο «Chateau Marmont» του Λος ‘Αντζελες, έπειτα από πρόσκληση της τραγουδίστριας.

«Νόμιζα ότι θα ήταν για δουλειά ή για κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση. Αλλά εκείνη απλά μου είπε:’Είσαι από την Αυστραλία, είμαι από την Αυστραλία, πρέπει να βγούμε’», θυμάται η Ρόμπι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός μετά από δύο χρόνια επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη, με τη νέα ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Κογκονάντα «A Big Bold Beautiful Journey» με συμπρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ, όπως αναφέρει η Daily Mail.