Με αφορμή την παράσταση Άμλετ του Ανδρέα Φλουράκη, σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, η μη κερδοσκοπική ομάδα ΑΝΙΜΑ και το Θέατρο ΕΛΕΡ διοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Άμλετ μετά τα Τέμπη: Μπορεί η Τέχνη να αποδώσει Δικαιοσύνη;» με τη συμμετοχή της κα. Μαρίας Καρυστιανού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στον χώρο του Θεάτρου ΕΛΕΡ (Φρυνίχου 10, Αθήνα).

Η συζήτηση φιλοδοξεί να διερευνήσει τον ρόλο της θεατρικής αναπαράστασης όταν συνομιλεί με τραυματικά και πολιτικoκοινωνικά φορτισμένα γεγονότα που παραμένουν ανοιχτές πληγές στη δημόσια ζωή. Στο επίκεντρο τίθεται το ερώτημα τι μπορεί να κάνει η τέχνη σε συνθήκες συλλογικής αίσθησης αδικίας: αν μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος μνήμης, αναγνώρισης και συλλογικού πένθους ή ως πράξη πολιτικής και ηθικής παρέμβασης.

Στη συζήτηση συμμετέχουν η Αγγελική Σπυροπούλου, Καθηγήτρια Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η Μαρία Αθήνη, συγγραφέας και επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, ο θεατρικός συγγραφέας Ανδρέας Φλουράκης, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, ως φορέας βιώματος και διατήρησης δημόσιας μνήμης.

Τη συζήτηση συντονίζει η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη σκηνοθέτις και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.

Ακολουθεί ανοιχτός διάλογος με το κοινό και τον θίασο.

Ο Άμλετ* του Φλουράκη μεταφέρει τη σαιξπηρική τραγωδία από τα ανάκτορα της Δανίας στον κόσμο μιας σύγχρονης πολυεθνικής εταιρείας. Στον κόσμο αυτό, οι μηχανορραφίες, οι συμμαχίες και οι προδοσίες διαδραματίζονται σε διοικητικά συμβούλια και σε υπουργεία ξένων χωρών. Ο Άμλετ καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τον θάνατο του πατέρα του και τον γάμο της μητέρας του με τον Κλαύδιο, αλλά και την αποκάλυψη πως ο πατέρας του δολοφονήθηκε για να καλυφθούν πιθανά εγκλήματα στα οποία ήταν μπλεγμένη η κατασκευαστική τους εταιρεία. Ένα έργο για τον κυνισμό, τον αμοραλισμό και την ανάγκη για αλήθεια, σε μια θεατρική ανάγνωση που συνδυάζει το κλασικό δράμα με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο.

Χώρος: Θέατρο ΕΛΕΡ, Φρυνίχου 10, ώρα έναρξης παράστασης 19.00 μ.μ.

Εισιτήρια: www.more.com

Συντελεστές:

Ελεύθερη διασκευή: Ανδρέας Φλουράκης, από το ομώνυμο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθέτιδα: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

Σκηνικά-Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Πρωτότυπη Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Επιμέλεια Κίνησης: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Κωστογιαννοπούλου

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μαΐδης (φώτο promo), Αλέξανδρος Βρεττάκος (φώτο παράστασης)

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Συμπαραγωγή Δη.Πε.Θε. Κοζάνης και Δη.Πε.Θε. Σερρών, σε συνεργασία με την AnimaTheater

Ηθοποιοί:

Κωνσταντίνος Κάππας, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Χρήστος Διαμαντούδης, Κωνσταντίνα Λάλλου, Σίμος Κωστάκογλου, Δημήτρης Κουστολίδης, Χαράλαμπος Παυλίδης, Αντωνία Γκούβη.