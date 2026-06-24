Η Μαρία Κορινθίου δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα της «Κάρμεν» στην ελληνική μεταγλώττιση της επερχόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ένας Γάτος με Καπέλο», της πρώτης παραγωγής της Warner Bros. Pictures Animation με πρωταγωνιστή τον εμβληματικό ήρωα του Dr. Seuss.

Γνωρίστε τον Γάτο με το Καπέλο όπως δεν τον έχετε ξαναδεί! Ακολουθώντας τη θαυμάσια ευφάνταστη παράδοση του Dr. Seuss, το «Ένας Γάτος με Καπέλο» μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη σε animated κινηματογραφική εκδοχή, μέσα από μια ολοκαίνουργια, επική περιπέτεια γεμάτη σκανταλιές, μαγεία, χιούμορ και χάος.

Κάνοντας αυτό που ξέρει καλύτερα, ο Γάτος σκορπίζει χαρά στα παιδιά με τον ξεκαρδιστικό, μοναδικό και ακαταμάχητα ανατρεπτικό τρόπο του, παρασύροντάς τα -μαζί με το κοινό-σε ένα φανταστικό ταξίδι σε κόσμους που δεν έχουν ξαναδεί.

Στην ταινία, ο αγαπημένος ήρωας αναλαμβάνει τη δυσκολότερη αποστολή της καριέρας του για λογαριασμό του Ι.Θ.Φ.Ε. (Ινστιτούτο για τον Θεσμό της Φαντασίας και της Έμπνευσης ΕΠΕ).

Στόχος του είναι να φτιάξει τη διάθεση της Γκάμπι και του Σεμπάστιαν, δύο αδελφών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν μετά τη μετακόμισή τους σε μια νέα πόλη. Ωστόσο, καθώς έχει αποκτήσει τη φήμη ότι συχνά το παρακάνει, αυτή ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία να αποδείξει την αξία του ως πράκτορας του χάους. Αν αποτύχει, κινδυνεύει να χάσει το πιο πολύτιμο χαρακτηριστικό του: το μαγικό του καπέλο.

Στο ελληνικό καστ της ταινίας συμμετέχει η Μαρία Κορινθίου, η οποία δίνει φωνή στην «Κάρμεν», προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή ερμηνευτική σφραγίδα σε έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας. Η παρουσία της ενισχύει τη δυναμική της ελληνικής μεταγλώττισης, δίνοντας ζωή σε έναν χαρακτήρα που αναμένεται να ξεχωρίσει στο κοινό.

Άλλωστε, ποια θα μπορούσε να είναι καταλληλότερη από τη Μαρία Κορινθίου για να δώσει φωνή στην «Κάρμεν»;