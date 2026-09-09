Η Μαρία Κουτσουρλή δίνει ραντεβού με το κοινό την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο, για μια ξεχωριστή τελευταία καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια μουσική συνάντηση γεμάτη τραγούδια, καλοκαιρινή διάθεση και όμορφες στιγμές, με την παρέα, την άμμο και τη θάλασσα να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό.

Τη μουσική βραδιά θα πλαισιώσει στην κιθάρα ο Δημήτρης Στασινός, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης 20.00

Είσοδος ελεύθερη