Η διεθνώς αναγνωρισμένη βιολονίστρια και συνθέτρια Μαρία Μανουσάκη επιστρέφει στην Αθήνα για μία μοναδική βραδιά στο Half Note Jazz Club, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.

Αγαπημένες γνωστές μελωδίες και κομμάτια από το συναισθηματικά φορτισμένο της άλμπουμ, Behind Closed Doors, θα ταξιδέψουν το κοινό στους jazz ήχους της Μεσογείου.

Η σύγχρονη world jazz συναντά τις κρητικές παραδόσεις σε ένα δημιουργικό συνδυασμό που εξερευνά το φως και το σκοτάδι, τη λαχτάρα και την ανθεκτικότητα, την παράδοση και την καινοτομία. Μέσα από το παθιασμένο βιολί και την τολμηρή καλλιτεχνική ματιά της Μαρίας Μανουσάκη, η μουσική εμβαθύνει σε προσωπικά θέματα απώλειας, θλίψης και αναγέννησης, δημιουργώντας μια συγκινητική και μοναδική εμπειρία.

Συμμετέχουν οι εξαιρετικοί μουσικοί:

Δημήτρης Βερδίνογλου (πιάνο), ο Μιχάλης Ευδαίμων (μπάσο), ο Αλέκος Ρούπας (κρουστά), καθώς και οι ξεχωριστοί προσκεκλημένοι, Ελένη (φωνή) και Ζαχαρίας Σπυριδάκης (λύρα).

Κριτικές:

• JazzViews (UK): «World jazz με αυθεντικό και προσωπικό χαρακτήρα, που συνδυάζει με άνεση παράδοση και καινοτομία.»

• Making a Scene (USA): «Μία συνθέτρια υπέροχης και γεμάτης συναίσθημα μουσικής… Η καΜανουσάκη είναι ξεκάθαρα οραματίστρια και βιολονίστρια που γεφυρώνει είδη και πολιτισμούς.»

• Paris-move (FR): «Σπάνια ικανότητα να εκφράζει τον εσωτερικό της κόσμο και να δημιουργεί από το βιολί της έναν μαγευτικό διάλογο – ρομαντική και ποιητική έκφραση ανυψωμένη στο υψηλότερο επίπεδο.»

• Era Jazzu (PL): «Μία από τις πιο πολυδιάστατες και επιτυχημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες της jazz και της world μουσικής.»

Πληροφορίες:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Half Note Jazz Club (Τριβωνιανού 17, Μετς)

Ώρα: 21:30

Εισιτήρια: Από 12 €

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/maria-manousaki-ixoi-tis-mesogeiou/