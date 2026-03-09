Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στη σκηνή του Gazarte Ground Stage για δύο μόνο μουσικές παραστάσεις, τις μοναδικές που θα παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό αυτή τη σεζόν.

Τα Σάββατα 21 & 28 Μαρτίου, η Μαρία Παπαγεωργίου θα συναντήσει ξανά τους φίλους της σε δύο συναυλίες που συμπυκνώνουν όχι μόνο την καλλιτεχνική διαδρομή της αλλά και το παρόν της, που την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς του καιρού μας.

Κρατώντας μέσα της την προσωπική δισκογραφία της αλλά και τραγούδια της «Αλληλογραφίας» του Μίκη Θεοδωράκη που ταξίδεψαν μέχρι την Κίνα, την ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, τις επανεκδόσεις των βιβλίων της που συνεχίζουν να ενσωματώνονται οργανικά στους στίχους της, τους σημαντικούς τραγουδοποιούς που αγαπά, αλλά και τα καινούρια τραγούδια από τον νέο της δίσκο, η Μαρία συνομιλεί και αλληλεπιδρά επί σκηνής με τους σημαντικού μουσικούς συνεργάτες της, σε μια καθαρή, ατόφια

και ουσιαστική συναυλιακή εμπειρία.

Η επιμονή της να εξερευνά και να προτείνει ό,τι νέο τη συγκινεί, σε συνδυασμό με τη συνέπειά της να συνυπάρχει με ό,τι αξιόλογο μας έχει παραδώσει η τραγουδοποιία του παρελθόντος – πάντα μέσα από μια σύγχρονη, προσωπική ματιά – συνθέτουν ένα ζωντανό πρόγραμμα που δεν αναπαράγει,

αλλά αφηγείται.

Οι δύο αθηναϊκές συναυλίες της βρίσκουν στο Gazarte Ground Stage τον ιδανικό χώρο για να παρουσιαστούν και αποτελούν μια πρόσκληση σε ακρόαση, παρουσία και συμμετοχή.

INFO

Μαρία Παπαγεωργίου

” 4 in Groop ”

Gazarte

Ground Stage

Σάββατα 21 & 28 Μαρτίου

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμή εισιτηρίου: 20€

Προπώληση:

more.com

Παραγωγή: Gazarte

Παίζουν οι μουσικοί:

Θάνος Μιχαηλίδης – τύμπανα

Γιώργος Θεοδωρακόπουλος – πλήκτρα, μπάσο

Ευριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Μαρία Κοζάρη / Ανδρέας Κουταλάς

Φωτογραφίες: Άκης Χρήστου