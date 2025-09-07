Ύστερα από τη μεγάλη συναυλία της στην Τεχνόπολη στην Αθήνα στην αρχή του καλοκαιριού, η Μαρία Παπαγεωργίου γιορτάζει τα 15 χρόνια της δισκογραφικής και συναυλιακής της παρουσίας και στη Θεσσαλονίκη, με μια μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών.

Η ίδια λέει για αυτή τη συναυλία:

«Στη Θεσσαλονίκη δεν επιστρέφω, ριζώνω. Ανηφορίζω το δρόμο, αδημονώντας να επιστρέψω στους οικείους μου, που από τα πρώτα μου

μουσικά βήματα κρατήσανε στα χείλη τους ένα σιωπηλό «είμαστε εδώ, σε περιμένουμε».

Αυτός ο ανηφορικός δρόμος, με τις χαρές και τις απογοητεύσεις, με τα τραγούδια και τις ανακαλύψεις, με τη δημιουργία και την απώλεια, με φέρνει

για πρώτη φορά στη Μονή Λαζαριστών, για να ζήσω τη διαδρομή μιας μικρής φλόγας που όλοι μαζί αναζωπυρώνουμε τραγουδώντας.»

Μια γιορτινή συναυλία για τα 15 χρόνια σημαντικής, ιδιαίτερης και απόλυτα προσωπικής διαδρομής και επιλογών, που καθιέρωσαν τη Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του τραγουδιού του σήμερα – και του τραγουδιού που θα έρθει.

Το νήμα της πορείας της που ξεκίνησε στο πλευρό του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη και κύλησε μέσα στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη και του Θάνου Μικρούτσικου, η ανατρεπτική ματιά της στα τραγούδια των Ελλήνων και ξένων τραγουδοποιών και συγκροτημάτων, καθώς και η προσωπική της κατάθεση μέσα στις παραδοσιακές ιστορίες, ξετυλίγονται σε μία μοναδική

συναυλία, στο μαγικό σκηνικό της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.

Η ερμηνεύτρια που κάνει «δικό της» – και δικό μας – ό,τι κι αν τραγουδά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.



Για να αποχαιρετήσουμε αυτό το καλοκαίρι με συγκίνηση και μουσική μέθεξη.

Η προπώληση ξεκίνησε. Κλείστε τώρα το εισιτήριο σας!

Μαρία Παπαγεωργίου

Μονή Λαζαριστών

Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Ώρα προσέλευσης: 20:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Προπώληση: 18€

Ταμείο: 20€

Μειωμένο: 15€

(Πολυτέκνων/Ανέργων/Φοιτητικό/Νεανικό έως 18 χρονών | απαραίτητη η επίδειξη του κατάλληλου εγγράφου στην είσοδο)

ΑμεΑ με αμαξίδιο & Συνοδό: 10€ (κατόπιν επικοινωνίας με TicketServices.gr)

Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω από 6 ετών.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Ticketservices.gr

Συντελεστές:

Ευριπίδης Ζεμενίδης | ενορχηστρώσεις, κιθάρες, programming

Θάνος Μιχαηλίδης | τύμπανα

Γιώργος Θεοδωρόπουλος | πλήκτρα, μπάσο

Guest μουσικός:

Vahan Galstyan | duduk, κλαρίνο, φλογέρα

Σωτήρης Παπάκος, Ανδρέας Κουταλάς | ηχοληψία

Κώστας Παπαθανασίου | φωτισμοί

Φωτογραφία αφίσας, video art | Άκης Χρήστου

Γραφιστική επεξεργασία αφίσας | Κωνσταντίνος Γεωργαντάς