Η Μαρίνα Ασλάνογλου θα ερμηνεύσει την Πραξαγόρα στην παράσταση Εκκλησιάζουσες – Γυναίκες στην Εξουσία, την κωμωδία του Αριστοφάνη που σκηνοθετεί το καλοκαίρι του 2026 ο Θέμης Μουμουλίδης. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με την 5η Εποχή.

Η σπουδαία ηθοποιός θα υποδυθεί έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς ρόλους της αριστοφανικής κωμωδίας,σε μια φιλόδοξη παραγωγή που θα απολαύσουμε με τη μορφή τσίρκου-cabaret. Η παράσταση σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη, ουσιαστικής σύμπραξης δυνάμεων, που εγκαινιάζουν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου Λευτέρης Γιοβανίδης και ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργός της 5ης Εποχής

Η φιλόδοξη παραγωγή θα παρουσιαστεί σε απόδοση-διασκευή από τη Νεφέλη Μαϊστράλη και τον Θέμη Μουμουλίδη, μουσική Θοδωρή Οικονόμου και κινησιολογική επεξεργασία Πατρίτσιας Απέργη. Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2026 στο Αγρίνιο.