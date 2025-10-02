Η διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνις, η πιο πολυσυζητημένη και genre-blending pop δημιουργός της Ελλάδας, Μαρίνα Σάττι, συνεχίζει να γράφει ιστορία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Για δεύτερη φορά στην καριέρα της διακρίνεται στα UK Music Video Awards, τον κορυφαίο θεσμό παγκοσμίως για το music video και το music film making: το 2022 με το “YIATI POULI’M” στην κατηγορία Best Alternative Video – Newcomer και τώρα, το 2025, επιστρέφει με το “LOLA” στην κατηγορία Craft & Technical: Best Cinematography in a Video – Newcomer.

Το clip του «LOLA» σκηνοθετήθηκε από το δημιουργικό δίδυμο Fa & Fon και παράχθηκε από τη NOMAD Productions. Η αισθητική του είναι έντονα στιλιζαρισμένη, με έμφαση στον μαξιμαλισμό και την υπερβολή, παρουσιάζοντας τη Μαρίνα στον ρόλο της «LOLA», μιας υπερμεγέθους διασημότητας που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης, τα εξώφυλλα περιοδικών και τις τηλεοπτικές εκπομπές. Η «LOLA» είναι μια φιγούρα που προκαλεί θαυμασμό, μίμηση αλλά και φθόνο, αντικατοπτρίζοντας τις αντιφάσεις της σύγχρονης κουλτούρας της διασημότητας.

Η φετινή υποψηφιότητα έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή χρονιά για τη Σάττι, την πολυπλατινένια δημιουργό που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος. Το νέο της album “POP TOO” αποτελεί το εμπορικότερο album γυναίκας καλλιτέχνιδας μέσα στο 2025, κατακτώντας charts και κοινό, ενώ η ίδια μόλις ολοκλήρωσε μια sold out περιοδεία σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα: την πρώτη της περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Μαρίνα Σάττι, που κατακτά την Ευρώπη με μια περιοδεία-πολιτισμική αφύπνιση, μια εκρηκτική γιορτή ρυθμού, ταυτότητας και δημιουργικότητας, είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνις που ξεχωρίζει στα UK Music Video Awards, μοιράζοντας το spotlight με κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι Doechii, FKA twigs, Sabrina Carpenter, A$AP Rocky, Billie Eilish, Chappell Roan, Olivia Dean και πολλοί ακόμη, που φέτος διαγωνίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες των ίδιων βραβείων.

Η φετινή διοργάνωση των UKMVAs αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το διεθνές μουσικό στερέωμα και η ελληνική συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι ανοίγει νέους δρόμους, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια pop κουλτούρα.

Δείτε ξανά το music video του “LOLA” :