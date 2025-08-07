Η Ματούλα Ζαμάνη στη Σύρο για μία μεγάλη συναυλία την Τετάρτη 20 Αυγούστου στο γήπεδο ΕΠΣ Κυκλάδων.

«Ερχόμαστε να συναντηθούμε μυστικά φανερά μαζί για μια συναυλία του καλοκαιριού

Να ενώσουμε τα χέρια μας

Να τα σηκώσουμε ψηλά

Να δούμε τι και πώς

Να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε

Να δούμε πως ο προικοθήρας γίνεται λαγός

Και πως οι καουμπόηδες το βάζουν στα πόδια μόλις φανούν οι Ινδιάνοι

Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία

Πώς θα είναι ελεύθερα τα βουνά, οι θάλασσες και ο έρωτας

Σαν άπιαστες και ανθρώπινες στιγμές και επιθυμίες

Πώς ζευγάρωσαν φέτος οι τσαλαπετεινοί

Πώς τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια

Πώς δεν εξηγείται τίποτα

Το αληθινό μόνο βιώνεται

Όσα εμπόδια και αν βάζουν οι πέτρινες καρδιές

Πώς ο ήλιος κάθε φορά απλά ανατέλλει

Πώς ένα μερμήγκι φέρνει την άνοιξη

Πώς όσο πιο ευάλωτοι τόσο πιο ελεύθεροι

Με κλαρίνα, βιολιά, ηλεκτρικές σιωπές

Μουσική για ρομαντικές καρδιές που κάνουν το γλυκό κράξ

Χωρίς μεσάζοντες και ρουφηχτήρια

Μόνο της ζωής τα τρεχαντήρια

Πώς υπάρχει ένας άλλος κόσμος να ανακαλύψουμε

Κάτω απ’ τον ουρανό

με τις μπονάτσες ή τις τρικυμίες του καιρού

Σας καλούμε να καπετανίσουμε και να τσιλιμιλιντούλιχιονι

Καλή αντάμωση»

Ματούλα



Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Lin kπροπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/matoula-zamani-syros-20/8/

Και στα φυσικά σημεία:KingsofPasta και 4all Ερμούπολης και Ποσειδωνίας

Τιμές εισιτηρίων: από 18€

Ώρα Έναρξης: 21.00

Χώρος διεξαγωγής συναυλίας: Γήπεδο ΕΠΣ Κυκλάδων