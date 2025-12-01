Κάπου ανάμεσα στον μύθο και στη μνήμη, μια γυναίκα απελευθερώνει τη φωνή της, που γίνεται κραυγή για να ακουστεί δυνατά. Στη συγκεκριμένη «Μέδουσα», το τέρας δεν κρύβεται σε αρχαίες πέτρες αλλά στις ρωγμές της σημερινής κοινωνίας. Σε αυτήν τη λεπτή γραμμή, ο Αντώνης Καραγιάννης στήνει έναν μονόλογο που δεν ζητά να τον δεις, αλλά να τον αντέξεις.

Η «Μέδουσα» του Μιχάλη Καραγιάννη έρχεται από τις 6 Δεκεμβρίου 2025, στο ανανεωμένο Θέατρο Αθήναιον, σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη και με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου επί σκηνής. Ο σκηνοθέτης, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κάνει λόγο για μια σύμπραξη που γεννήθηκε μέσα από βαθιά προσωπική ανάγκη. «Με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και υπήρχε η κοινή επιθυμία να συνεργαστούμε σε κάτι που να εκφράζει τις ανησυχίες και τις αγωνίες μας», αναφέρει ο Αντώνης Καραγιάννης. Το κείμενο του αδελφού του, Μιχάλη, ήρθε ως αφετηρία για αυτή τη συνεργασία. «Το κείμενο πατάει πάνω στον μύθο της Μέδουσας και μιλάει για την κακοποίηση στη σύγχρονη κοινωνία», εξηγεί.

Η σύγχρονη γυναίκα της σκηνής «συνομιλεί» με τη Μέδουσα της αρχαιότητας μέσα από μια εσωτερική διαδρομή αυτογνωσίας και τραύματος. «Βλέπουμε μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί. Μέσα από το προσωπικό της δράμα κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και ο θεατής μπαίνει σε κομμάτια του μυαλού της», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Η συνεργασία με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου δημιουργεί έναν εκρηκτικό, ζωντανό μονόλογο, ενώ η συμβολή της Κάτιας Δανδουλάκη, που δανείζει τη φωνή της στη Μέδουσα της αρχαιότητας, προσθέτει μια διαχρονική, σχεδόν μυθική διάσταση. «Υποστηρίζει με τη φωνή της την παράσταση και, μέσα στο ψηφιακό εικαστικό περιβάλλον που δημιουργήσαμε, νομίζω πως όλο αυτό γίνεται μια εμπειρία», αναφέρει.

Ο Αντώνης Καραγιάννης, όπως λέει, επιλέγει μια ξεκάθαρα σύγχρονη σκηνοθετική γλώσσα. «Δεν είναι μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας. Είναι ένα σύγχρονο έργο. Η γυναίκα που αποδίδει η Πηνελόπη είναι μια γυναίκα του σήμερα», διευκρινίζει. Ταυτόχρονα, η σκηνογραφία της Μαγδαληνής Σίγα και η έντονη, ροκ μουσική του Φώτη Μπερνάντο χτίζουν ένα περιβάλλον δυναμικό, οπτικοακουστικό και βαθιά συναισθηματικό. Μάλιστα, η ηθοποιός τραγουδά ζωντανά στη διάρκεια της παράστασης, σε ένα ακόμη επίπεδο εξομολόγησης.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η «Μέδουσα» δεν επιδιώκει απλώς να αφηγηθεί μια ιστορία, αλλά θέλει να ταράξει. «Με ενδιαφέρει η τέχνη όχι μόνο να ψυχαγωγεί, αλλά να προβληματίζει και καμιά φορά να καταγγέλλει. Θέλω οι άνθρωποι να έχουμε την τόλμη να σπάμε τη σιωπή. Να έχουμε το σθένος να μιλήσουμε. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί μια αλυσίδα που ίσως σταματήσει αυτή την κακοποίηση», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι «κάθε δέκα λεπτά παγκοσμίως σκοτώνεται μια γυναίκα». Γι’ αυτό και η «Μέδουσα» δεν είναι μια απλή παράσταση, αλλά μια ανάσα αντίστασης και μια απόπειρα να ειπωθούν αλήθειες που συνήθως θάβονται.

Η «Μέδουσα» ανεβαίνει από τις 6 έως τις 21 Δεκεμβρίου για τρία Σαββατοκύριακα, κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή στις 7 το απόγευμα.

