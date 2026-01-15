Πρεμιέρα στο ERTFLIX θα κάνει και το 4ο επεισόδιο της «Μεγάλης χίμαιρας», το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (00:01). Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 22:00 θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1

Στο νέο επεισόδιο της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, το δράμα των ηρώων που έπλασε ο Μ. Καραγάτσης βαθαίνει και μετά από ένα ναυάγιο όλα πρόκειται να αλλάξουν… Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς. Ένα μοιραίο βράδυ, το πλοίο «Μαρίνα» βυθίζεται. Ο Γιάννης και ο Μηνάς αναχωρούν από τη Σύρο και το σκοτάδι και η μοναξιά τυλίγουν τη Μαρίνα…

Εικόνες απαράμιλλης, κινηματογραφικής αισθητικής μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της εποχής, καθώς και την εξέλιξη της πλοκής του μνημειώδους έργου της νεοελληνικής λογοτεχνίας, σ’ ένα συγκλονιστικό επεισόδιο.

Επεισόδιο 4ο: Τέσσερα χρόνια μετά. Η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς σε ένα υπέροχο κοριτσάκι, τη μικρή Άννα. Η Ρεΐζενα έχει αποδεχτεί τη νύφη της και ο Μηνάς, που έχει επιστρέψει από τη Γερμανία ως κάτοχος διδακτορικού, απολαμβάνει τον ρόλο του θείου της μικρής Άννας. Η ζωή της Μαρίνας μοιάζει πλέον ήρεμη και τακτοποιημένη, όπως πάντα επιθυμούσε.

Σύντομα όμως, ένα μοιραίο βράδυ, όλα θα αλλάξουν. Σε μια δεξίωση, σ’ ένα από τα αρχοντικά της Σύρου, η Μαρίνα θα δει τον Μηνά να φλερτάρει με τη Λιλή, μια νεαρή όμορφη κοπέλα της Σύρου και θα ταραχτεί. Παράλληλα, την ίδια στιγμή, στα ανοιχτά της Ισπανίας, το πλοίο «Μαρίνα» πέφτει σε καταιγίδα. Ο Νικήτας κάνει ό,τι μπορεί να σώσει το καράβι, αλλά η καταιγίδα είναι σφοδρή. Τα ξημερώματα, η Μαρίνα θα ξυπνήσει από έναν ανήσυχο ύπνο και θα δει δίπλα της τον Γιάννη συντετριμμένο: της ανακοινώνει πως το πλοίο «Μαρίνα» βυθίστηκε και κανείς από το πλήρωμα δεν σώθηκε. Στη συνάντηση της οικογένειας που ακολουθεί, ο Γιάννης ομολογεί πως η «Μαρίνα» ήταν ανασφάλιστη και η οικογένεια βρίσκεται, πλέον, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ο Γιάννης δηλώνει την απόφασή του: θα αναλάβει καπετάνιος στη «Χίμαιρα» επιχειρώντας να καλύψει μέρος της ζημιάς. Ο Μηνάς αποφασίζει να γυρίσει και να δουλέψει στην Αθήνα. Και όλη η οικογένεια πρέπει πλέον να ζήσει με αιματηρές οικονομίες. Η Ρεΐζαινα και η Μαρίνα πηγαίνουν να συλλυπηθούν τις οικογένειες των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, ξεκινώντας από την Αννεζιώ, τη μητέρα του Νικήτα, της οποίας η στάση απέναντι στον θάνατο συγκλονίζει τη Μαρίνα. Λίγες μέρες μετά, Γιάννης και Μηνάς αναχωρούν από το νησί. Η Μαρίνα μένει πίσω με την κόρη και την πεθερά της και η μοναξιά αρχίζει να την τυλίγει απειλητικά…

Δείτε το τρέιλερ:

«Η μεγάλη χίμαιρα»

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη γερμανική εταιρεία διεθνούς διανομής Beta Film, την ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και την Boo Productions.

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά ενός μυθιστορήματος-σταθμού για τη νεοελληνική λογοτεχνία επιχειρεί να αποδώσει με ακρίβεια και σεβασμό την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της δεκαετίας του 1930.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και αναζητά με αμείωτη ένταση την ευτυχία, οδηγούμενη σταδιακά –μαζί με όσους την περιβάλλουν– σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης και απώλειας.

Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Executive Producers: Ferdinand Dohna, Johanna Dirnberger

Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Co-Producers: Άρης Ντάγιος, Άγγελος Βενέτης, Ηρακλής Μαυροειδής

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής GSC

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.

Production Designer: Ράνια Γερογιάννη

Costume Designer: Νατάσσα Σαρρή

Πρωτότυπη Μουσική: Ted Regklis

Casting Directors Ελλάδα: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Casting Director Ιταλία: Maurilio Mangano UICD

Intimacy Coordinator: Katarina Leszkoova

Intimacy Consultant: Elle McAlpine

Make Up Designer – Key Make Up Artist: Αλεξάνδρα Μυτά

Hair Designer – Key Hair Stylist: Ιουλία Συγριμή

Ηχοληψία: Γιάννης Αντύπας

Σχεδιασμός Ήχου: Περσεφόνη Μήλιου

Μίξη Ήχου: Λέανδρος Ντούνης

Line Producer: Γιώργος Μπαμπανάρας

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Ανδριόπουλος

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Αργύρης Ζάχος

Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Γεωργιάδου

Post Production Producer: Γιώργος Ταμπακάκης

Παραγωγή: Foss Productions

Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Beta Film, Mompracem, Boo Productions

Παίζουν: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρεΐζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη), Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης), Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης), Yara Fares (Ζωή Καστρινού), Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη), Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης), Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου), Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά. Και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια), Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10), Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14), Luciano Montrone (Ιερέας), Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας), Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος), Stefano Poeta (Andre).

Πηγή: ΕΡΤ