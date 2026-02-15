Η δημοπρασία σύγχρονης τέχνης που διοργανώνει η Kapopoulos Fine Arts φέρνει στη Λευκωσία σημαντικά έργα διακεκριμένων καλλιτεχνών διεθνούς εμβέλειας, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Το ξεχωριστό αυτό εικαστικό γεγονός θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2026, στον χώρο της γκαλερί, στην οδό Στασικράτους 43.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει περισσότερα από ογδόντα μοναδικά έργα τέχνης, σημαντικών καλλιτεχνών παγκοσμίου κύρους, τα οποία το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει σε preview στις 16, 17 και 18 Φεβρουαρίου. Τρεις ημέρες με έργα εξαιρετικής επιλογής για τους αληθινούς λάτρεις της τέχνης, που θέλουν να έρχονται πρώτοι σε επαφή με τις τάσεις της διεθνούς εικαστικής αγοράς. Τη δημοπρασία θα πραγματοποιήσει ο ιδρυτής της γκαλερί Βαγγέλης Καπόπουλος.

Με αυτή τη δημοπρασία η Kapopoulos Fine Arts, η οποία παρακολουθεί τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στην παγκόσμια εικαστική αγορά, φέρνει στην Κύπρο την αφρόκρεμα της παγκόσμιας τέχνης, παράλληλα με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, με τους οποίους διατηρεί προσωπική επαφή και έχουν χαράξει σημαντική πορεία τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό.

Θα δημοπρατηθούν έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, εξαιρετικής αισθητικής, σύγχρονης τέχνης που δημιούργησαν international καλλιτέχνες όπως οι: Αλέκος Φασιανός, Δημήτρης Μυταράς, Άγγελος, Σπύρος Βασιλείου, Γιώργος Σταθόπουλος, Βασίλης Σπεράντζας, Κωστής Γεωργίου, Δημήτρης Γέρος, Απόστολος Χαντζαράς, Sonke, Τάσος Χώνιας, Βασίλης Αντωνάκος, καθώς και οι: Mr. Brainwash, Richard Orlinski, David Gerstein, Frédéric Avella, Benjamin Spark, AIIROH, και άλλοι.

Preview έργων δημοπρασίας:

16 Φεβρουαρίου: 14:00 -21:00

17 Φεβρουαρίου: 10:00 -21:00

18 Φεβρουαρίου: 10:00-19:00

Έναρξη δημοπρασίας: 18 Φεβρουαρίου: 19:00

Kapopoulos FineArts: Στασικράτους 43, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. +357 22310031.

Email: nicosia@kapopoulosart.gr

www.kapopoulosfinearts.com