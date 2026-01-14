Μετά τη θριαμβευτική πορεία του «Nomadland», η Κλόι Ζάο επιστρέφει με το «Hamnet» και ήδη όλοι μιλούν για την ταινία της χρονιάς. Με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλεϊ και τον Πολ Μεσκάλ , το φιλμ φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο για τις συγκλονιστικές ερμηνείες του, αλλά και για την εκπληκτική αισθητική και τα κοστούμια του, που μας μεταφέρουν με απίστευτη πιστότητα στην εποχή.
Η ταινία αναμένεται να βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 22 Ιανουαρίου 2026, την ίδια ακριβώς μέρα που θα ανακοινωθούν και οι επίσημες υποψηφιότητες για τα 98α Βραβεία Όσκαρ. Ωστόσο, το «Hamnet» θεωρείται ήδη το μεγάλο φαβορί της βραδιάς. Έχοντας ήδη μπει στις βραχείες λίστες (shortlists) της Ακαδημίας για τη Μουσική του Max Richter, τη Φωτογραφία και το Casting, η πορεία του δείχνει προδιαγεγραμμένη.
Με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας ήδη στις αποσκευές του, οι προβλέψεις θέλουν το «Hamnet» να σαρώνει στις μεγάλες κατηγορίες των Όσκαρ:
Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου (με την Τζέσι Μπάκλεϊ να είναι η επικρατέστερη για το χρυσό αγαλματίδιο), Σκηνοθεσίας (Κλόι Ζάο), Διασκευασμένου Σεναρίου και
Β’ Ανδρικού Ρόλου (Πολ Μεσκάλl).
Δείτε το τρέιλερ:
Το Hamnet της βραβευμένης με Όσκαρ σεναριογράφου/σκηνοθέτιδας Κλόι Ζάο (Η Χώρα των Νομάδων) βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ.
Μία λεπτοδουλεμένη και συγκινητική ιστορία για τις πολλές πτυχές της αγάπης και τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης και της δημιουργικότητας.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν η υποψήφια για Όσκαρ Τζέσι Μπάκλεϊ (The Lost Daughter), ο υποψήφιος για Όσκαρ Πολ Μεσκάλ (All of Us Strangers), η υποψήφια για Όσκαρ Έμιλι Γουάτσον (Hilary and Jackie, Breaking the Waves) και ο Τζο Άλγουιν (The Brutalist).
Λίγα λόγια για την ταινία
Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μεσκάλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ.
Πρωταγωνιστούν : Τζέσι Μπάκλεϊ, Πολ Μεσκάλ, Έμιλι Γουάτσον, Τζο Άλγουιν, Ντέιβιντ Γουίλμοτ.