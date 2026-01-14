Μετά τη θριαμβευτική πορεία του «Nomadland», η Κλόι Ζάο επιστρέφει με το «Hamnet» και ήδη όλοι μιλούν για την ταινία της χρονιάς. Με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλεϊ και τον Πολ Μεσκάλ , το φιλμ φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο για τις συγκλονιστικές ερμηνείες του, αλλά και για την εκπληκτική αισθητική και τα κοστούμια του, που μας μεταφέρουν με απίστευτη πιστότητα στην εποχή.

Η ταινία αναμένεται να βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 22 Ιανουαρίου 2026, την ίδια ακριβώς μέρα που θα ανακοινωθούν και οι επίσημες υποψηφιότητες για τα 98α Βραβεία Όσκαρ. Ωστόσο, το «Hamnet» θεωρείται ήδη το μεγάλο φαβορί της βραδιάς. Έχοντας ήδη μπει στις βραχείες λίστες (shortlists) της Ακαδημίας για τη Μουσική του Max Richter, τη Φωτογραφία και το Casting, η πορεία του δείχνει προδιαγεγραμμένη.

Με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας ήδη στις αποσκευές του, οι προβλέψεις θέλουν το «Hamnet» να σαρώνει στις μεγάλες κατηγορίες των Όσκαρ:

Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου (με την Τζέσι Μπάκλεϊ να είναι η επικρατέστερη για το χρυσό αγαλματίδιο), Σκηνοθεσίας (Κλόι Ζάο), Διασκευασμένου Σεναρίου και

Β’ Ανδρικού Ρόλου (Πολ Μεσκάλl).

Δείτε το τρέιλερ: