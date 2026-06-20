Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου

Η νέα κωμωδία του Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου, σε σκηνοθεσία και σενάριο του ίδιου, κάνει δυναμική πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 25 Ιουνίου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στον Άλιμο και όχι μόνο.

Σύνοψη

Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και συγκινητικού δράματος.

Σχετικά με την ταινία

Η ταινία αποτελεί πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Αλίμου, αποτυπώνοντας ένα στοργικό πορτρέτο της κοινωνίας του, αλλά και μια αντιπροσωπευτική εικόνα της περιοχής. Γυρισμένη αποκλειστικά σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Δήμου, αποτυπώνει την ήρεμη ομορφιά της αθηναϊκής ριβιέρας και διερευνά κοινωνικά θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, όπως η απομόνωση, το τραύμα και τα στερεότυπα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν μέλη των ΚΑΠΗ, ερασιτέχνες ηθοποιοί από το εργαστήρι ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων, και ηλικιωμένοι δημότες, φέρνοντας αυθεντικότητα και συναίσθημα στους ρόλους τους με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη. Η πληρότητα του κοινωνικού δείγματος του καστ, που συμπεριλαμβάνει σε ένα μικρό κάμεο, ακόμα και τον δήμαρχο Αλίμου, πλαισιώνεται από επαγγελματίες ηθοποιούς, και έχει ως αποτέλεσμα, ένα ανεπανάληπτα αυθεντικό καθρέφτισμα της κοινωνίας.

Σκηνοθεσία : Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος.

Πρωταγωνιστούν : Λυδία Μπαγεώργου, Νίκος Δαμουλής, Άρης Κρούσκος, Έλλη Ξείπα, Όλγα Θυμαρά, Δέσποινα Δημητριάδου, Μελπώ Παπαδοπούλου, Μάρθα Ρούτσου, Φρόσω Νεοκοσμίδου, Λήδα Σιουρούνη, Βίκη Συβίτου, Στευή Κεσκινίδη, Γιώτα Παπανίκου, Μάρθα Γιαννακοπούλου, Βάσω Αντωνίου, Δέσποινα Κατσαρού, Βαγγέλης Παπαδάκης, Νικόλ Κρούσκου, Γιώργος Παναγιώτου, Κώστας Αθανασίου, Γιώργος Κοντός, Αθηνά Ζηκοπούλου, Κίκα Σουρούλλα, Ρείνα Χατζή, Αλέξης Γιαννακόπουλος, Γιάννης Αβράμης, Έρη Λούκα, Έφη Σβίγκα, Κώστας Καμπουράκης, Ρενάτα Μαρ, Ελένα Πλατάνα, Κατερίνα Πέτσου, Ελισάβετ Μακρή, Μάρκος Κρούσκος, Γιάννης Ζωγραφάκης, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Ανδρέας Κονδυλής, Μαρία Ξένου.