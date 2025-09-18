Η μεγαλύτερη παραγωγή θεματικού πάρκου που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα, μετά τα συνεχόμενα sold out σε Αθήνα και Βουδαπέστη και τις αποθεωτικές κριτικές, έρχεται επιτέλους και στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο θεματικό πάρκο με πιστά αντίγραφα από το Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι γεγονός. Μια εντυπωσιακή, διαδραστική, καθηλωτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αφιερωμένη στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, με την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια. Μια υπερπαραγωγή 3.000 τετραγωνικών μέτρων αντάξια του μεγαλείου της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτισμός, Τέχνες, Μυθολογία, Επιστήμες, Πόλεις-κράτη, Πόλεμοι και η μοναδική ιστορία των Αρχαίων Ελλήνων

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί και επιμελείται ένα εντυπωσιακό, διαδραστικό, θεματικό πάρκο, μια έκθεση αφιερωμένη στον αρχαίο ελληνισμό.

Με την ιστορική επιμέλεια του καταξιωμένου ιστορικού και ακαδημαϊκού κου Θάνου Βερέμη και την επεξεργασία των κειμένων από την επιστημονική ομάδα των εκδόσεων Κάκτος που εκδίδουν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

Η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ για την Αρχαία Ελλάδα είναι γεγονός και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής της περιοδείας, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η πρεμιέρα της στην Βουδαπέστη και τα συνεχώμενα sold out στην Αθήνα, φιλοξενείτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης , στη ΔΕΘ – HELEXPO, στο κτήριο 5 !

Ένα μαγικό, διαδραστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην αρχαιότητα “ανοίγει” τις πόρτες του και καλεί μικρούς και μεγάλους να θαυμάσουν από κοντά, μέσα σε μια υπερπαραγωγή 2.800 m2, το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της μυθολογίας.

Ένα θεματικό πάρκο για τη Σπάρτη, την Αθήνα, τη Μακεδονία, την Τροία, τις Θερμοπύλες, τους Μεγάλους Φιλοσόφους, την Τέχνη, τις Επιστήμες, την Αρχιτεκτονική, τις Εφευρέσεις, την ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών και Φυσικής, καθώς και πολλά άλλα.

Θαυμάστε από κοντά τα εντυπωσιακά αγάλματα του Άτλαντα, του Ηρακλή, της Αμαζόνας, του Αχιλλέα, του Λεωνίδα, του Μινώταυρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Δία, της θεάς Αθηνάς, αλλά και υπερμεγέθης κατασκευές όπως ο Δούρειος Ίππος και η Τριήρης, το πολεμικό πλοίο, με το οποίο η Αθήνα κυρίευσε όλη τη Μεσόγειο! Καθώς επίσης και ακριβές αντίγραφα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών!

Δείτε από κοντά πως λειτουργούσε ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων σε μια εντυπωσιακή αποτύπωση, για πρώτη φορά απολύτως λειτουργική. Πραγματικά διαδραστικά πειράματα για τις διάσημες εφευρέσεις του Αρχιμίδη, την Πυραμίδα του Θαλή, τον πρώτο Τηλέγραφο και πολλά άλλα…

Σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Columbia βλέπουμε Αρχαίους Φιλοσόφους και Επιστήμονες να «ζωντανεύουν» μέσα από εφαρμογές ΑΙ και να μας μιλούν για τη ζωή τους και τα επιτεύγματά τους!

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Τουρισμού και καλύπτει όλη τη θεματική ύλη του μαθήματος της ιστορίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση , αποτελώντας έρεισμα για υπενθύμιση και περαιτέρω δημιουργική ανακάλυψη τόσο για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα , εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν σε ποιόν τομέα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ξενάγηση, ανάλογα με την τάξη που συνοδεύουν!

Μια υπερπαραγωγή της Placebo Events σε συνεργασία με τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που συγκεντρώνει για πρώτη φορά τις Αιγίδες 2 μεγάλων Υπουργείων (Παιδείας/ Τουρισμού).

Διάρκεια ξενάγησης: 1.15

Info

ΔΕΘ-HELEXPO , Εγνατίας 154, κτήριο 5

Από 29/9

Ελεύθερο Πάρκινγκ

Αναλυτικά οι τομείς της έκθεσης:

ΤΟΜΕΑΣ 1 à Εισαγωγή στην Αρχαία Ελλάδα

§ Χάρτες

§ Κνωσσός

§ Ομφάλιος Λώρος – Δελφοί

§ Πυθία

§ Άτλας

§ Ναοί

ΤΟΜΕΑΣ 2 à Πόλεις-Κράτη

Μυκήνες

§ Πύλη Λεόντων

§ Μάσκα Αγαμέμνονα

§ Αγγεία εποχής

§ Ανάκτορο Μυκηνών

§ Κούκλες με φορεσιές

§ Ελιές/ Βράχοι

Αθήνα

§ Τριήρης (κατασκευή σε 3d-printing)

§ Αρχαία Αγορά

§ Ακρόπολη

§ Καρυάτιδες και αέτωμα

§ Θεά Αθηνά σε βωμό

§ Αγγεία εποχής

§ Πανοπλία

Σπάρτη

§ Λεωνίδας

§ Αγωγή (προβολή σε wall mapping)

§ Πανοπλία

§ Βωμός Αρτέμιδος

§ Σπαθιά – Όπλα

Μακεδονία

§ Μέγας Αλέξανδρος

§ Φίλιππος

§ Χάρτης αυτοκρατορίας

§ Σπαθί Αλεξάνδρου

§ Πανοπλία

§ Ψηφιδωτό Αλεξάνδρου

§ Ανάκτορο Φίλιππου

ΤΟΜΕΑΣ 3 à Τέχνες & Πολιτισμός

§ Γραμμική Α

§ Γραμμική Β

§ Αλφάβητο

§ Δίσκος Φαιστού

§ Πάπυρος

§ Μουσική (Κρουστά/ Πνευστά/ Έγχορδα Μουσικά Όργανα)

§ Γλυπτική (Κούρος/ Κόρη/ Δισκοβόλος/ Σύμπλεγμα του Λαοκόωντος)

§ Δωρικός – Ιωνικός – Κορινθιακός ρυθμός

ΤΟΜΕΑΣ 4 à Φιλοσοφία, Επιστήμες & εφευρέσεις

§ Η Ιστορία των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών

§ Μαθηματικά, η εξέλιξη των μαθηματικών, οι εφαρμογές και οι επιρροές τους στον κόσμο

§ Κούπα Πυθαγόρα (πείραμα)

§ Μπανιέρα του Αρχιμήδη (πείραμα)

§ Προτομές Φιλοσόφων-Πολιτικών

§ Γερανός Ακρόπολης (πείραμα)

§ Τροχαλία (πείραμα)

§ Σφηνόπετρα (πείραμα)

§ Μηχανισμός των Αντικυθήρων (πείραμα)

§ Πυραμίδα του Θαλή (πείραμα)

§ Πυθαγόρειο θέωρημα (πείραμα)

§ Οδόμετρο – μετρητής δρόμων (πείραμα)

§ Κοχλίας του Αρχιμήδη (πείραμα)

§ Νερόμυλος (πείραμα)

§ Κλεψύδρα (πείραμα)

§ Κανάτα συμποσίου δίστομη (πείραμα)

§ Κάτοπτρα Αρχιμήδη (πείραμα)

§ Βαλλίστρα

ΤΟΜΕΑΣ 5 à Μυθολογία

§ Ανάκτορο του Δία (κατασκευή ανάκτορο/ θρόνος/ άγαλμα 3m)

§ 12 Θεοί του Ολύμπου (κατασκευή black light)

§ Θεός Διόνυσος

§ Σπηλιά Ήφαιστου (με performing Ηθοποιού)

§ Μινώταυρος/ Λαβύρινθος/ Μίτος Αριάδνης

§ Διπλός Πέλεκης

§ Προμηθέας

§ Μέδουσα

§ Αμαζόνα

§ Ηρακλής

§ Διόνυσος

§ Ίκαρος & Δαίδαλος

ΤΟΜΕΑΣ 6 à Τροία

§ Αχιλλέας

§ Πόλεμος (wall mapping projection)

§ Τείχη Τροίας

§ Δούρειος ίππος (υπερ-κατασκευή 5m)

§ Τείχος με οπλοστάσιο

ΤΟΜΕΑΣ 7 à Θέατρο

§ Αρχαίο θέατρο

§ Το αρχαίο ελληνικό θέατρο στην σύγχρονη εκδοχή του (πλήρης το σκηνικό της παράστασης Όρνιθες που παρουσιάστηκε κ έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης φέτος στην Επίδαυρο συμπεριλαμβανομένων κουστουμιών, μάσκες, κτλ)