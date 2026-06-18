Σε ηλικία 52 ετών έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Χάρης Τσέλιος, στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Με πολυετή προσφορά στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και σημαντική συμβολή στην τεκμηρίωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της αρχαιολογίας. Για την απώλειά του, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέδωσε συλλυπητήρια δήλωση, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Αναλυτικά η δήλωση της Μενδώνη:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε σήμερα τον αρχαιολόγο Χάρη Τσέλιο, ο οποίος διέγραψε γόνιμη πορεία στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Ο Χάρης Τσέλιος, με στέρεες σπουδές στην αρχαιολογία, συμμετείχε, από πολύ νωρίς, σε ανασκαφικές έρευνες στην Αττική και, κατόπιν, στη Δυτική Θεσσαλία και εντάχθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην οποία υπηρέτησε, για πάνω από είκοσι χρόνια, με παραδειγματική αφοσίωση και αίσθηση καθήκοντος. Με βαθιές γνώσεις και πολύχρονη τριβή στο γνωστικό αντικείμενο της αρχαιομετρίας, ο Χάρης Τσέλιος προσέφερε πολλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου, καθώς ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές της δημιουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Κινητών Μνημείων, ενώ είχε καθοριστική συμβολή στην τεκμηρίωση των μουσείων της Ηπείρου και στη Συλλογή των κειμηλίων του Καππαδοκικού Ελληνισμού. Ακάματος, με σπάνιες γνώσεις και εμπειρία και αδιάπτωτη αγάπη για τη δουλειά του, εξακολούθησε να προσφέρει μέχρι το τέλος, παρά την πολύχρονη πάλη του με την ασθένεια. Το Υπουργείο Πολιτισμού στερείται έναν άριστο επιστήμονα και ένα υποδειγματικό στέλεχος, πάνω από όλα, όμως, έναν νέο άνθρωπο, που είχε πολλά ακόμη να δώσει και να πάρει από τους αγαπημένους του ανθρώπους, την οικογένειά του και τους πολλούς φίλους του. Στη σύζυγό του, την οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».