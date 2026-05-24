Η ανακοίνωση της καλοκαιρινής περιοδείας για τη «Μήδεια» του Ευριπίδη προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα ενδιαφέροντος, με τα εισιτήρια για τις πρώτες αθηναϊκές παραστάσεις να εξαντλούνται μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Ανταποκρινόμενος στη μεγάλη αυτή ζήτηση, ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» ανακοινώνει νέες ημερομηνίες για την παράσταση που αναμένεται να σφραγίσει το φετινό θεατρικό καλοκαίρι.

Η πιο σημαντική είδηση έρχεται από το κέντρο της πόλης: στις 8 Ιουλίου, η παράσταση θα παρουσιαστεί στο ολοκαίνουργιο «Κηποθέατρο Ζαππείου». Πρόκειται για έναν νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο 1.200 θέσεων μέσα στους Κήπους του Ζαππείου Μεγάρου, που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό της πρωτεύουσας.

Το ταξίδι της παράστασης στην Αθήνα περιλαμβάνει επίσης τις εξής στάσεις:

9 Ιουλίου: Στο Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» στο Αιγάλεω.

6 Σεπτεμβρίου: Δεύτερη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, καθώς η πρώτη οδηγήθηκε ήδη σε short-out (με ελάχιστες πλέον διαθέσιμες θέσεις).

Μια σπουδαία θεατρική συνάντηση

Η συγκεκριμένη παραγωγή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για πολλούς λόγους, με κυριότερο την επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο της Μήδειας, 29 χρόνια μετά την ιστορική της ερμηνεία που άφησε εποχή στο ελληνικό θέατρο.

Δίπλα της, ο διεθνής σκηνοθέτης Nikita Milivojević, ένας δημιουργός με βαθιά και αποδεδειγμένη σχέση με την ελληνική γραμματεία, όπως είδαμε και το 2023 στην Ελευσίνα με τους «Πέρσες», επιστρέφει για να καταθέσει μια καθαρή, εσωτερική ανάγνωση της τραγωδίας.

Αυτή η προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως ένα απόμακρο «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στα έσχατα όριά της, συνθλιμμένη ανάμεσα στο απόλυτο πάθος του έρωτα και τις άκαμπτες κοινωνικές δομές.

Η ταυτότητα της παράστασης

Το έργο ξεδιπλώνεται μέσα από τις αναμνήσεις της ίδιας της ηρωίδας, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα: ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.

Για να ζωντανέψει αυτό το ποιητικό σύμπαν, επιστρατεύεται ένας εξαιρετικός θίασος. Μαζί με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πρωταγωνιστούν οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος και Τάσος Σωτηράκης, ενώ η σπουδαία Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, ενσαρκώνει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης.

Το συμπαγές σκηνικό σώμα των δώδεκα ηθοποιών συμπληρώνεται ιδανικά από τη ζωντανή παρουσία δύο μουσικών επί σκηνής. Η υποβλητική μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού διατρέχει την παράσταση, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί οργανικά με τον αρχαίο λόγο.

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον Γιώργο Λυκιαρδόπουλο, που υπενθυμίζει τη διαχρονική ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία του ευριπίδειου λόγου.

Πληροφορίες: Για το πλήρες πρόγραμμα της περιοδείας σε όλη την Ελλάδα και για την έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων, μπορείτε να επισκεφθείτε την Ticket Services.

Νέο ενημερωμένο πρόγραμμα περιοδείας

Πρεμιέρα

Κυριακή 05/07/2026 – 21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

SOLD OUT

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

Τρίτη 07/07/2026 – 21:15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

SOLD OUT

ΖΑΠΠΕΙΟ

Τετάρτη 08/07/ 2026 – 21.15

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Πέμπτη 09/07/2026 – 21.15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Σάββατο 11/07/2026 – 21.30 & Κυριακή 12/07/2026 – 21.30

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

Τρίτη 14/07/2026 – 21:15

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΒΟΛΟΣ

Πέμπτη 16/07/2026 – 21:15

ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΔΙΟΝ

Παρασκευή 17/07/2026 – 21:30

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σάββατο 18/07/2026 – 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πέμπτη 30/07/2026 – 21.15 & Παρασκευή 31/07/2026 – 21.15

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Σάββατο 01/08/2026 21:15

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Δευτέρα 03/08/2026 21:15

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Τρίτη 04/08/2026 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΟΚΑ

ΠΑΤΡΑ

Τετάρτη 5/08/2026 – 21.15 & Πέμπτη 6/08/2026 – 21.15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σάββατο 08/08/2026 21:15 [τελευταία εισιτήρια]

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

ΧΑΝΙΑ

Δευτέρα 10/08/2026 21:15

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

Τρίτη 06/09/2026 – 21:00 [τελευταία εισιτήρια]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ