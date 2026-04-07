Σκηνοθέτρια, συγγραφέας, εικαστικός, περφόρμερ και μια από τις πιο τολμηρές φωνές της εποχής μας. Με αφορμή το νέο της μυθιστόρημα, με τίτλο «All Fours», η Μιράντα Τζουλάι έρχεται από το Λος Άντζελες στη Στέγη, στις 30 Απριλίου (στις 20:30), για μία συζήτηση με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση Αφροδίτη Παναγιωτάκου, και μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας.

Η Μιράντα Τζουλάι δημιουργεί έργα που αψηφούν τις κατηγοριοποιήσεις και υιοθετούν πολλαπλά μέσα έκφρασης, από τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία έως τις εικαστικές τέχνες και την περφόρμανς. Πολλά από αυτά έχουν φιλοξενηθεί στο MoMA, το Μουσείο Guggenheim και την Μπιενάλε του Whitney. Διάλεξε το επώνυμο July από έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα όταν ήταν 15 χρονών και στα 20 το υιοθέτησε επίσημα.

Το εμβληματικό New Yorker έχει γράψει γι’ αυτήν: «Η Μιράντα Τζουλάι είναι εξαιρετική στην πλοκή. Οι ιστορίες εμφανίζονται μπροστά της σαν δώρο από τους θεούς και το μόνο που έχει να κάνει εκείνη είναι να τις ξετυλίξει». Στη δεκαετία του 1990 πειραματίστηκε στο πλαίσιο της riot grrrl σκηνής με διάφορα πρότζεκτ στα πεδία του θεάτρου, της περφόρμανς και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητα φεστιβάλ και εναλλακτικούς χώρους τέχνης. Στον χώρο της λογοτεχνίας, έχει αποδείξει το χάρισμα και την ικανότητά της να αποτυπώνει -άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με ευαισθησία- όσα συζητούνται εντός και εκτός διαδικτύου στη ζωή μας.

Στα βιβλία της, όπως το «No One Belongs Here More Than You» (2007), μια συλλογή διηγημάτων που απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές, και το πρώτο της μυθιστόρημα, «The First Bad Man» (2015), εξερευνά διάφορα θέματα, όπως είναι η μοναξιά, η αποξένωση και η ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση. Ανεξάρτητα από το μέσο και το είδος που κάθε φορά επιλέγει, η φωνή της παραμένει πάντα εκλεπτυσμένη και βαθιά ανθρώπινη.

Στη Στέγη έρχεται για να παρουσιάσει ένα μέρος του κινηματογραφικού της έργου, καθώς και το τελευταίο της μυθιστόρημα, «All Fours» (2024). Πρόκειται για μια ωδή στην αγάπη σε όλες τις μορφές της, που έχει κυρίαρχη θέση στις συζητήσεις των Αμερικανίδων, οι οποίες έχουν περάσει πλέον στο ηλικιακό φάσμα των 40+, αλλά παράλληλα βιώνουν επιθυμίες χωρίς ηλικιακούς φραγμούς.

Μετά τη συζήτηση με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, θα προβληθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης η μεγάλου μήκους ταινία της «Me and You and Everyone We Know» (2005). Μια ασυνήθιστη ιστορία μιας ομάδας συνηθισμένων ανθρώπων. Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance (2005) και το Βραβείο Χρυσής Κάμερας στο Φεστιβάλ Καννών (2005).

Παράλληλα, η Στέγη θα γεμίσει με «Μιράντες» – οθόνες που θα προβάλουν art video της Μιράντα Τζουλάι σε λούπα. Μια Μιράντα συνομιλεί με αγνώστους στον δημόσιο χώρο. Μια τρίτη κάνει διαλείμματα χορού όσο γράφει το μυθιστόρημά της, ενώ μια άλλη αγοράζει πολύτιμους λίθους και κοσμήματα στο Λος Άντζελες. Γυρισμένα με το κινητό της, από την ίδια, από φίλους ή ακόμη και από αγνώστους, τα περισσότερα αναρτημένα στο Instagram και για μία βραδιά στα φουαγιέ της Στέγης. Τα καλλιτεχνικά βίντεο της Μιράντα Τζουλάι συνθέτουν ένα πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους και πειραματισμών που πλαισιώνει τη συζήτηση και προεκτείνει τη συνάντηση του αθηναϊκού κοινού με την ίδια και τον καλλιτεχνικό της κόσμο.

Το μυθιστόρημα «All Fours» κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σε μετάφραση από τα αγγλικά της Νατάσας Σίδερη, με τον τίτλο «Στα Τέσσερα». Την ημέρα της εκδήλωσης, στο φουαγιέ της Στέγης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει συλλεκτικά, υπογεγραμμένα αντίτυπα του βιβλίου.

Η διάθεση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των αντιτύπων. Έναρξη προπώλησης: 7 Απριλίου 2026, 17:00.