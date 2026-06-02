Η Μισέλ Φάιφερ έκλεψε τις εντυπώσεις με την παρουσία της στα τηλεοπτικά Βραβεία Gotham 2026, που πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό Cipriani της Wall Street, στη Νέα Υόρκη.

Μια ιστορική βράβευση στη Νέα Υόρκη

Η καταξιωμένη ηθοποιός, γνωστή από εμβληματικές ταινίες όπως το «Scarface» και το «Batman Returns», τιμήθηκε με το βραβείο Legend Tribute, μια διάκριση που αναγνωρίζει τη μακρόχρονη και σημαντική συνεισφορά της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το βραβείο της απένειμε ο Γκρεγκ Κινίαρ, με το κοινό να την αποθεώνει με θερμό χειροκρότημα.

Ασταμάτητη στην οθόνη: Τα νέα Project που συζητιούνται

Όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό Hello!, η Φάιφερ παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια επαγγελματικά. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες δουλειές της συγκαταλέγονται η σειρά «The Madison», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Κερτ Ράσελ για το Paramount+, καθώς και το «Margo’s Got Money Troubles» με την Ελ Φάνινγκ για το Apple TV+.

Λάμψη, φινέτσα και υψηλή ραπτική

Για τη βραδιά επέλεξε μια κομψή δημιουργία του οίκου Chanel σε ιβουάρ απόχρωση. Το αμάνικο φόρεμα ξεχώριζε για τις ανάγλυφες λουλουδάτες λεπτομέρειες στο μπούστο και την αέρινη πλισέ φούστα, που πρόσθετε κίνηση και φινέτσα στην εμφάνισή της. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διακριτικά αλλά εντυπωσιακά κρεμαστά σκουλαρίκια.

Στο πλευρό της ο Ντέιβιντ Ε. Κέλι: 30+ χρόνια κοινής πορείας

Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα κλασικό σκούρο κοστούμι. Το ζευγάρι, που μετρά περισσότερα από τριάντα χρόνια κοινής πορείας, είναι παντρεμένο από το 1993 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στα Social Media

Η βραβευμένη ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά και με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την εκδήλωση στο Instagram. Στη λεζάντα έγραψε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να λαμβάνω το Legend Tribute από το The Gotham».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ