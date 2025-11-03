Το πολυβραβευμένο και παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber CATS, επιστρέφει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Christmas Theater, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η σπουδαία παραγωγή θα επισκεφθεί για πρώτη φόρα και τη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας να ζήσει μία απίστευτη καλλιτεχνική εμπειρία.

5 – 9 Νοεμβρίου 2025 / Christmas Theater / Αθήνα

12 – 16 Νοεμβρίου 2025 / Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Βασισμένο στην ποιητική συλλογή του T.S. Eliot «Το Βιβλίο των Πρακτικών Γατών του Γέρου Πόσουμ», το CATS χαρακτηρίστηκε από το Daily Express ως «πρωτοποριακό», προσφέροντας ένα μοναδικό μείγμα μουσικής, χορού και ποίησης.

Κάθε χρόνο, τη νύχτα του Τζέλικλ Μπαλ, οι Γάτες Τζέλικλ συγκεντρώνονται για να επιλεγεί – από τον σοφό Old Deuteronomy – η γάτα που θα ξαναγεννηθεί σε μία νέα ζωή στο Heaviside Layer.

Με «διαχρονική μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και εξαιρετικό καστ» (Daily Mirror), με εντυπωσιακή χορογραφία και φυσικά την πασίγνωστη ερμηνεία του ‘Memory’, το CATS υπόσχεται ένα μαγευτικό θεατρικό ταξίδι για θεατές κάθε ηλικίας.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ελληνικούς υπότιτλους

Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας και ζήστε τη μαγεία του CATS!

“It’s the cat’s whiskers” (The Times)

Προπώληση εισιτηρίων www.more.com

Επιμέλεια: Σ.Κ.