Η Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή του φετινού Super Bowl LX στο Levi’s Stadium στην Καλιφόρνια, στο πλευρό του Bad Bunny ή αλλιώς Benito Antonio Martínez Ocasio όπως είναι το αληθινό του όνομα, εκπλήσσοντας το κοινό και τους τηλεθεατές παγκοσμίως.

Η εμφάνισή της λειτούργησε ως ένας ακόμη συμβολικός κρίκος, σε ένα σόου που αποθέωσε τη λατινοαμερικανική κουλτούρα, με τη συμμετοχή και του Ricky Martin.

Η σταρ της ποπ εμφανίστηκε μετά την τέλεση ενός αληθινού γάμου επί σκηνής, ερμηνεύοντας σε λάτιν ενορχήστρωση το «Die With a Smile», το επιτυχημένο ντουέτο της με τον Bruno Mars που κυκλοφόρησε το 2024.

Πλαισιωμένη από ζωντανή ορχήστρα, οι μουσικοί της οποίας ήταν ντυμένοι με κοστούμια που παρέπεμπαν στην εμφάνιση του Mars, η Gaga χάρισε μια σόλο εκτέλεση του κομματιού, ενώ οι χορευτές ντυμένοι στα λευκά λικνίζονταν στους ρυθμούς της σάλσα.

Για την εμφάνισή της, η κορυφαία τραγουδίστρια επέλεξε ένα custom φόρεμα του οίκου Luar, του Δομινικανού σχεδιαστή Raul Lopez, με χαμηλή μέση και πλισέ φούστα, σε μια εντυπωσιακή ουρανί απόχρωση.

Η επιλογή του χρώματος δεν ήταν τυχαία καθώς αποτελούσε έναν φόρο τιμής στο azul celeste (γαλάζιο) της αυθεντικής σημαίας του Πουέρτο Ρίκο του 1895. Στο πέτο της φορούσε μία καρφίτσα με το Flor de Maga, το εθνικό λουλούδι του νησιού, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα πέταλα και τον κίτρινο ύπερο σχεδιασμένη από τον Piers Atkinson. Ολοκλήρωσε την εμφανισή της με διαμαντένια σκουλαρίκια και κόκκινα ψηλοτάκουνα, όπως αναφέρει το Ηypebeast.

Η πολυβραβευμένη καλλιτέχνις, η οποία ήταν η headliner του δικού της show το 2017 και είχε πραγματοποιήσει επίσης μια εμφάνιση-έκπληξη στο Super Bowl του 2025, ένωσε τις δυνάμεις της με τον Bad Bunny για έναν χορό αφού ερμήνευσε το ρεφρέν.

Στη συνέχεια, ο Πορτορικανός σταρ συνέχισε την πολυσυζητημένη εμφάνισή του η οποία έγραψε ιστορία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ