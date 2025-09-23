Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον και η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι, έκαναν γνωστό τον χωρισμό τους την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με ανακοίνωση που έστειλαν στο AFP.

«Με μεγάλο σεβασμό και αμοιβαία αγάπη η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφεραν οι δύο διάσημοι καλλιτέχνες στη κοινή τους δήλωση.

Ωστόσο λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Τιμ Μπάρτον, η διάσημη ηθοποιός προχώρησε στις πρώτες της δηλώσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο σκηνοθέτης θα «έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της».

Η ανακοίνωση αυτή φανερώνει έναν φιλικό χωρισμό, κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια η Μπελούτσι στην πρώτη της συνέντευξη στο «Vogue Italia». «Υπάρχουν δρόμοι που σε ένα σημείο διασταυρώνονται για να δημιουργήσουν ένα μονοπάτι, που συνεχίζεται για πάντα. Ο δρόμος του Τιμ και ο δικός μου συναντήθηκαν για να διανύσουμε μαζί ένα μονοπάτι και μετά χωρίσαμε ξανά», είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Όσο ζω όμως, ο Τιμ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Monica Bellucci Breaks Her Silence After Tim Burton Split: “He Will Always Have a Unique Place in My Heart” https://t.co/4BJ78JZcUo — VANITY FAIR (@VanityFair) September 22, 2025

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Σκαθαροζούμης», «Ψαλιδοχέρης» και «Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη» και η πρωταγωνίστρια ταινιών όπως η «Μαλένα» και «Μη αναστρέψιμος» γνωρίστηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière στη Λυών τον Οκτώβριο του 2022, όπου η ηθοποιός τού απένειμε το ομώνυμο βραβείο για τη συνολική προσφορά του.

Η σχέση τους οδήγησε σε μια καλλιτεχνική συνεργασία στην ταινία «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2024.

Σε αυτή την ταινία μεγάλου μήκους, μια συνέχεια της μακάβριας κωμωδίας του Τιμ Μπάρτον του 1988, η Μόνικα Μπελούτσι υποδύεται την Ντελόρες, ένα κακό πλάσμα που μοιάζει με τον Φράνκενσταϊν, αποφασισμένο να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό του, τον Σκαθαροζούμη, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Κίτον.

Το «Beetlejuice Beetlejuice» σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο βορειοαμερικανικό box office με έσοδα σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια.