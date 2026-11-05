Ρεπορτάζ – Βρυξέλλες: Αναΐς Βάθη

Ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, με μια συναυλία αφιερωμένη στον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Music as a Bridge Between Cultures» (Η μουσική ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών), πραγματοποιήθηκε με οικοδέσποινα την ευρωβουλευτή Sabrina Repp, αναδεικνύοντας τον ενοποιητικό ρόλο της μουσικής πέρα από γεωγραφικά, γλωσσικά και πολιτισμικά σύνορα.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Katarina Barley (Καταρίνα Μπάρλεϊ), προσδίδοντας ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα σε μια πρωτοβουλία που ανέδειξε τη σημασία του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου, αμοιβαίου σεβασμού και προσέγγισης των λαών.

Το πρόγραμμα συνδύασε την ευρωπαϊκή κλασική μουσική με την πλούσια μουσική παράδοση του Μαρόκου, δημιουργώντας έναν συμβολικό διάλογο ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς, αλλά ιστορικά αλληλεπιδρώντες πολιτιστικούς κόσμους.

Από τον Έλγκαρ και τον Μπαχ στην πολιτιστική κληρονομιά του Μαρόκου

Το πρώτο μέρος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή κλασική μουσική, με συνθέσεις τριών σημαντικών δημιουργών.

Η μουσική διαδρομή ξεκίνησε με το εμβληματικό «Nimrod», την ένατη παραλλαγή από τις περίφημες Enigma Variations, έργο 36, του Βρετανού συνθέτη Edward Elgar (1857–1934). Πρόκειται για μια σύνθεση βαθιάς συναισθηματικής έντασης, η οποία έχει συνδεθεί με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη μνήμη και τη συγκίνηση.

Ακολούθησε η επιβλητική Toccata από την Toccata and Fugue in D minor, BWV 565, του Johann Sebastian Bach (1685–1750), ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα του μπαρόκ ρεπερτορίου.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με αποσπάσματα από το Concerto Grosso No. 1 του Ernest Bloch (1880–1959), και συγκεκριμένα από τα μέρη «Fugue – Allegro» και «Prelude – Allegro energico e pesante».

Τα έργα παρουσιάστηκαν σε διασκευές για μουσικό σύνολο, προσφέροντας μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση σε γνωστές δημιουργίες της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.

Δείτε απόσπασμα από την εκδήλωση:

Η μαροκινή παράδοση αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο

Το δεύτερο μέρος της βραδιάς μετέφερε το κοινό στον κόσμο της παραδοσιακής μαροκινής μουσικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αραβοανδαλουσιανή παράδοση και στα θρησκευτικά και τελετουργικά μουσικά στοιχεία της Hadra.

Αρχικά, ο Abdelmalek Ottmani παρουσίασε μια σόλο φωνητική ερμηνεία, ανοίγοντας το μουσικό κεφάλαιο που ήταν αφιερωμένο στο Μαρόκο.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην παράδοση της Chefchaouen (Σεφσαουέν), της ιστορικής πόλης του βόρειου Μαρόκου, η οποία διατηρεί ζωντανή μια ιδιαίτερα πλούσια μουσική και πνευματική κληρονομιά.

Ξεχωριστή θέση κατείχαν οι γυναίκες ερμηνεύτριες της Hadra από τη Σεφσαουέν, με τη συμμετοχή της Hala Bensaid και του Abdelmalek Ottmani.

Το μουσικό πρόγραμμα περιλάμβανε οκτώ παραδοσιακά κομμάτια, μεταξύ των οποίων τα «Tawchiya», «Alwaslu ya ma’ahlah qaim wa nisf istihlal», «Laysa l’asa naf3», «Hadra Sefsawniya – Hala», «Naddamam wa nakhda3», «Nadra min 3iyouni» και «Sanat qalbi wa sadri».

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με μια νέα εκδοχή του «L-Hedra S-Sefsawniya – Hala», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία φωνητική παρουσία και στη διατήρηση της τοπικής μουσικής παράδοσης.

Η Hadra αποτελεί σημαντική έκφραση της μουσικής και πνευματικής ταυτότητας του Μαρόκου. Μέσα από τον ρυθμό, τη συλλογική ερμηνεία και την ιδιαίτερη φωνητική τεχνική, μεταφέρει στοιχεία μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που διατηρείται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Ένα πολιτιστικό μήνυμα από την καρδιά της Ευρώπης

Η επιλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως χώρου πραγματοποίησης της συναυλίας προσέδωσε στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Σε μια εποχή κατά την οποία οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, η πολιτιστική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο αμοιβαίας κατανόησης και προσέγγισης των κοινωνιών.

Η συνύπαρξη του Έλγκαρ, του Μπαχ και του Μπλοχ με τις μουσικές παραδόσεις της Σεφσαουέν αποτύπωσε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα: διαφορετικές μουσικές γλώσσες να συναντώνται στον ίδιο χώρο, χωρίς να χάνουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους.

Παράλληλα, η παρουσία των γυναικών ερμηνευτριών της μαροκινής Hadra ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στη διατήρηση και τη μετάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συναυλία της 4ης Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες ανέδειξε ένα ουσιαστικό μήνυμα: η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και μπορεί να αποτελέσει κοινή γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών.

Από τις μεγάλες ευρωπαϊκές συμφωνικές και εκκλησιαστικές παραδόσεις έως τα παραδοσιακά ακούσματα του Μαρόκου, η βραδιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο στοιχείο ταυτότητας, αλλά και μια ζωντανή γέφυρα επικοινωνίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης.