Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη επετειακή συναυλία, με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης, όπου ο ποιητικός λόγος των τριών ποιητών αγωνιστών της Ελευθερίας, του Γιάννη Ρίτσου, του Τάσου Λειβαδίτη και του Μανόλη Αναγνωστάκη συναντά τη μουσική του οικουμενικού δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη με ερμηνευτές τον Δημήτρη Μπάση, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Άγγελο Θεοδωράκη, τον Παναγιώτη Πετράκη και τη Νεφέλη Φασούλη.

Ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Ο συνθέτης, σαν ένας σύγχρονος Οδυσσέας, προσφέρει ως σπονδή τη μουσική του, καλώντας τις σκιές των ποιητών να βγουν στο φως, να πάρουν μορφή και να τραγουδήσουν τους αγώνες, τα βάσανα, τις προδοσίες και τον θάνατο των ιδανικών, αλλά και τα όνειρα, την ελπίδα και τον έρωτα. Ο ποιητικός λόγος μετατρέπεται σε δραματικό μονόλογο, δίνοντας φωνή σε πρόσωπα και σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Οι λέξεις γίνονται τραγούδι και τα τραγούδια γίνονται ζωντανές μαρτυρίες μνήμης, αγώνα και συλλογικής εμπειρίας.

Μέσα από εμβληματικά έργα όπως ο Επιτάφιος, η Ρωμιοσύνη και οι Μπαλάντες, αναδεικνύονται η αντίσταση, η ελευθερία, η εξορία, η ελπίδα και οι αγώνες της μεταπολεμικής Ελλάδας, αλλά και η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Τραγούδια αντίστασης, εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μιαν άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ αλλά και για τις «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».

Είναι τα τραγούδια τριών κύκλων «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη», «18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, «Πολιτεία», «Της εξορίας», «Λυρικά», «Οκτώβρης ´78», σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, και «Μπαλάντες», «Της Εξορίας», «Αρκαδία VIIΙ», που περιλαμβάνει το Μιλώ και τον Χάρη, τραγούδια του είδους που ο Μίκης Θεοδωράκης ονομάζει τραγούδια-ποταμό, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη, όπως «Δρόμοι Παλιοί».

Τρεις ποιητές και ένας συνθέτης. Ασυμβίβαστοι ποιητές, αγωνιστές, μαχητές της Ελευθερίας.

Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης»

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια από μουσικούς – συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, γνώστες του έργου του.

Σήμερα απαρτίζεται από 10 καταξιωμένους μουσικούς και συνεργάζεται με τραγουδιστές αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας.

Συντελεστές:

Ερμηνεύουν:

Δημήτρης Μπάσης

Ρίτα Αντωνοπούλου

Άγγελος Θεοδωράκης

Παναγιώτης Πετράκης

και η Νεφέλη Φασούλη

Παίζουν:

Νίκος Τατασόπουλος | μπουζούκι

Άρης Κούκος | μπουζούκι

Ευαγγελία Μαυρίδου | πιάνο

Ξενοφών Συμβουλίδης | όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς

Νίκος Γκιόλιας | κιθάρα

Αρτέμης Σαμαράς | βιόλα

Λευτέρης Γρίβας | ακορντεόν

Θεόδωρος Κουέλης | μπάσο

Νίκος Σκομόπουλος | ντραμς

Στέφανος Θεοδωράκης – Παπαγγελίδης | κρουστά

Μιχάλης Αλεξάκης | ηχοληψία

Γιώργος Αλειφέρης | ηχοληψία

Μαργαρίτα Θεοδωράκη | Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Sophie Hayes – Συμβουλίδου | Οργάνωση παραγωγής

Επικοινωνία | Κωνσταντίνος Τσακαλάκης | Entechno Sessions

Συμπαραγωγή | ΟΜΜΘ-CRICOS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Φίλων Μουσικής

25ης Μαρτίου & Παραλία, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 231 089 5800

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 | Ώρα: 20:30

Διάρκεια Παράστασης: 2 ώρες και 15 λεπτά

Με διάλειμμα 15 λεπτών

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/treis-poiites-agonistes-tis-eleutherias/

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διακεκριμένη Ζώνη: 45 € | Α΄Ζώνη: 35 € | Β΄Ζώνη: 25 € | Γ΄Ζώνη: 20 €

Μειωμένο εισιτήριο [με δυνατότητα έκδοσης μόνο για την Γ΄ Ζώνη (ΑμεΑ, άνεργοι, φοιτητές)]: 12€ | Μειωμένης Ορατότητας: 10 €

Ειδικές Μειωμένες Τιμές για Ομαδικά Εισιτήρια, Συλλόγους κλπ.

Τηλ. Πληροφοριών: 2310895933 & 6944303274