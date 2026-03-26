Στην αίθουσα εκδηλώσεων του 10ου Γυμνασίου Ιλίου, εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ώρα 11.50 π.μ., έκθεση με έργα τέχνης, γλυπτά, πίνακες και τη Μουσειοσκευή από τη συλλογή της Μύρτιδος, μαζί με έργα των μαθητών του σχολείου. Η εκδήλωση διοργανώνεται, σε συνεργασία με το σχολείο, από το «Ινστιτούτο για το παιδί-ΜΥΡΤΙΣ», στο πλαίσιο του προγράμματός του «Το Μουσείο πάει στο σχολείο», όπου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και διεπιστημονικές δράσεις.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης «Η Μύρτις στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου», ξεκίνησε με την πρόθεση και τη διάθεση της εκπαιδευτικής ομάδος του σχολείου, ώστε να επιτευχθούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι:

1) Η γνωριμία και η εξοικείωση με έννοιες όπως μουσείο, ζωγραφική, γλυπτική, μάσκα-προσωπείο, εκμαγείο και η καινοτόμα γνώση γύρω από την ανάπλαση του προσώπου της Μύρτιδος.

2) Σε όλη τη δράση πρωτοστατούν οι επιστήμες, ιστορία, αρχαιολογία, βιολογία και ιατρική, πλαισιωμένες από φιλολογικές παραμέτρους, όπως είναι η ποίηση και η δημιουργική γραφή.

3) Η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική έρευνα, αλλά και την συγκριτική ερευνητική σκέψη μέσα από εργασίες, όπως η επιδημιολογία και οι θρησκευτικές τελετές τότε και σήμερα.

4) Σημαντικό όφελος αποκαλύπτεται στην ανάπτυξη των μουσικών και ποιητικών δεξιοτήτων των μαθητών. Έγραψαν δύο τραγούδια για την Μύρτιδα και τα μελοποίησαν. Παράλληλα αναδεικνύονται οι καλλιτεχνικές τους δεινότητες, τόσο στη ζωγραφική με θέμα την Μύρτιδα, όσο και στον πηλό μέσα από την επαφή με τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια, με οδηγό τη μουσειοσκευή της Μύρτιδος.

5) Στον χώρο του 10ου Γυμνασίου Ιλίου εκτέθηκε μέρος από την πινακοθήκη της Μύρτιδος όπου συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αγγελική Αντωνέα, Μιχάλης Δουλγερίδης, Νίκος Ζήβας, Ανδρέας Καλακαλλάς, Αμαλία Καρκούλια, Φίλιππος Κούτρικας, Γιάννης Μετζικώφ, Δημήτρης Μυταράς, Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, Νεκτάριος Ρεντίφης, Bαγγέλης Ρήνας, Δημήτρης Σεβαστάκης, Σοφία Φωτιάδου και ο Δάσκαλος-ποιητής Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος.

6) Τέλος, να υλοποιηθούν σημαντικοί στόχοι, όπως η καλή συνεργασία μεταξύ των μαθητών με τη συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις δημιουργικής γραφής παραμυθιού, στοίχων, και ημερολογίου, καθώς και το ενδιαφέρον και η στήριξή τους προς ατομικές προσπάθειες συμμαθητών, όπως η συγγραφή τραγουδιού και ποιήματος, πλαισιώνοντας και συνεισφέροντας στη μελοποίηση και τη μουσική επένδυσή τους.

Τα ανωτέρω γόνιμα παιδαγωγικά αποτελέσματα από τις πολλαπλές δραστηριότητες με τη δράση «Η Μύρτις στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου» ενθαρρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να προεκτείνουν το εκπαιδευτικό της ταξίδι στο διηνεκές.

Όπως δήλωσε ο «πατέρας» της Μύρτιδας, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η εκδήλωση αυτή στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου, όπως και στα άλλα σχολεία, δείχνει τη διαχρονικότητα του θέματος που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και αυτό εκφράζεται έντονα και στους στίχους ενός τραγουδιού για την Μύρτιδα που έγραψε μαθητής της Β΄ Γυμνασίου, Α. Π. :

«Τώρα η Μύρτις έχει μια φωνή.

Βγήκε στο φως,

δεν είναι πια μόνη και σιωπηλή.

Μας κοιτάζει στα μάτια και μας χαμογελά

για την υγεία και την ζωή σε όλους μας μιλά.

Έγινε φίλη με τα παιδιά σε όλο τον κόσμο πια,

και διώχνει μακριά τον φόβο και την μοναξιά.

Από την αρχαία Αθήνα έρχεται εδώ,

για να μας δείξει ένα μέλλον πιο λαμπερό».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ