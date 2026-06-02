Η Νατάσα Θεοδωρίδου ανανεώνει και φέτος το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας και δίνει το σύνθημα για ένα μαγικό καλοκαίρι. Στις 10 Ιουνίου η Νατάσα ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου έχοντας μαζί της ένα… Φορτηγό τραγούδια.

«Φορτωμένη» με συναισθήματα και πρωταγωνιστή τον έρωτα

Γιατί όπως λέει και το ολοκαίνουριο τραγούδι της… “δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια απλή βαλίτσα φόρτωσε όλη την καρδιά μου σ’ ένα φορτηγό”.

Με συναισθήματα συγκίνησης αλλά και χαράς και πρωταγωνιστή πάντα τον Έρωτα, τα διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου θα πλημμυρίσουν αυτή τη μοναδική βραδιά.

Ο Νίκος Απέργης στο πλευρό της Νατάσας

Special Guest θα είναι ο ταλαντούχος καλλιτέχνης Νίκος Απέργης, που έρχεται να δώσει τη δική του νότα στη βραδιά, παρασύροντας το κοινό με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα, όπως το «Κομμάτι της Ζωής Μου», το «Το Γλέντι» και το «Πλανήτης Γη».

Ένα καλοκαιρινό πάρτι που δεν πρέπει να χάσεις

Ένα καλοκαιρινό πάρτι όπως αυτά που μόνο η Νατάσα ξέρει να διοργανώνει και δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ραντεβού λοιπόν στις 10 Ιουνίου, στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας.

Η προπώληση ξεκίνησε – Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας

Η προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com έχει ήδη ξεκινήσει και για δύο ακόμα καλοκαιρινές εμφανίσεις: Στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική στις 25/7, καθώς και στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα, στις 27/7. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες εμφανίσεις της Νατάσας Θεοδωρίδου!

Το info του new single

Το Φορτηγό κυκλοφορεί σε μουσική Χρήστου Σαντικάι και στίχους Νίκου Μωραΐτη από τη Heaven Music.