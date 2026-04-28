Η Νατάσα Μποφίλιου παρουσιάζει στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες μια συναυλία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους σταθερούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της, τον συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη και τον στιχουργό Γεράσιμο Ευαγγελάτο.

Με επίκεντρο τα τραγούδια από τη μακροχρόνια συνεργασία τους, η παράσταση αποτυπώνει την ουσία και τη δύναμη μιας από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η Νατάσσα Μποφίλιου συνδυάζει αρμονικά σε μία δυναμική live performance, τη λυρική μελωδικότητα με την εντυπωσιακή σκηνική ένταση.

Μια συναυλία που χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική αμεσότητα, το εκφραστικό βάθος και την εκρηκτική σκηνική παρουσία, μίας από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας.

Info

Νατάσσα Μποφίλιου

Θέμης Καραμουρατίδης-Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Την Πέμπτη 7 Μαΐου η Νατάσσα Μποφίλιου εμφανίζεται στο O2 Shepherds Bush Empire στο Λονδίνο.

Doors: 19.00 | Live: 20.00

Opening Act: Leon of Athens

Προπώληση εισιτηρίων: εδώ

Και την Παρασκευή 8 Μαΐου στο La Madeleine στις Βρυξέλλες.

Doors: 19.00 | Live: 20.00

Προπώληση εισιτηρίων: εδώ

Μουσικοί:

Θέμης Καραμουρατίδης – Πιάνο

Άρης Ζέρβας – Τσέλο

Γιώργος Κάστανος – Σαξόφωνο

Γιώργος Καρδιανός – Ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα

Γιώργος Μπουλντής – Μπάσο

Μανώλης Γιαννίκιος – Τύμπανα

Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης, Αντώνης Ζαχόπουλος

Σχεδιασμός φώτων: Περικλής Μαθιέλλης

Εικαστικό αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς