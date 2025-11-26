Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Χριστόδουλος Κιγμαλής συμμετέχει με τη νέα του ταινία «50 Ευρώ» στο Athens International Digital Film Festival, ένα από τα καλύτερα 100 φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο με δύο σημαντικές υποψηφιότητες: Καλύτερου Σεναρίου, Νέων Σκηνοθετών.

Η ταινία «50 Ευρώ», ένα κοινωνικό δράμα που καταγράφει μια μικρή αλλά καθοριστική στιγμή ενός πατέρα που χάνει την κόρη του από καρκίνο, συνεχίζει την πορεία του δημιουργού μετά το πολυβραβευμένο ντεμπούτο του με την ταινία του «Το λευκό τριαντάφυλλο» το οποίο κέρδισε 139 βραβεία σε 35 χώρες και συστήνει στο κοινό μια ακόμα πιο άμεση, αληθινή και ανθρώπινη κινηματογραφική ιστορία.

Με τις δύο υποψηφιότητες, ο αξιόλογος δημιουργός συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη σταθερή και δυναμική παρουσία του στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, προτείνοντας έργα που συνδυάζουν αλήθεια, κοινωνική ευαισθησία και κινηματογραφικό ήθος.

Προβολή της ταινίας «Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, 17:30»

Η προβολή της ταινίας «50 Ευρώ» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 17:30, στο πλαίσιο του φεστιβάλ,

στον κινηματογράφο «Studio Νew Star Αrt Cinema» Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, Πλατεία Αμερικής, παρουσία του δημιουργού.

Τελετή λήξης «Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 19:30»

Οι νικητές των φετινών κατηγοριών θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 19:30 στην τελετή λήξης του Athens International Digital Film Festival.

«50 ΕΥΡΩ / 50 EURO»

Σενάριο / Σκηνοθεσία : Χριστόδουλος Κιγμαλής

Πρωταγωνιστεί ο Τάσος Σωτηράκης

Μαζί του ο Μιχαήλ Μεσαρχάκης

Κάμερα / Φώτα : Nick Psarros

Ήχος : Nicole Asimosi

Φιλική Συμμετόχη : Makis Ioakimidis, Alexander & Bill Skarmoutsos

Μετάφραση : Elena Frolka