Ολοκληρώθηκαν στο Λος Άντζελες τα γυρίσματα της χριστουγεννιάτικης κωμωδίας «Nutmeg & Mistletoe», με την Essential Film Group να αναλαμβάνει τις διεθνείς πωλήσεις στην κινηματογραφική αγορά EFM στο Βερολίνο.

Η ταινία συγκεντρώνει ένα αξιόλογο καστ, με τις Μάντελεν Άρθουρ, Σάρα Τζέφρι, Αριάνα Ρίβας και Νία Βαρντάλος σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η μικρή Alma, την οποία ενσαρκώνει η 10χρονη πρωταγωνίστρια του «Lilo and Stitch», Maia Kealoha.

Σύμφωνα με την υπόθεση, ένα κορίτσι στέλνει ένα τρυφερό γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Αντί για παιχνίδια και δώρα, ζητά κάτι πιο ουσιαστικό: να επιστρέψει το χαμένο γιορτινό πνεύμα στην πόλη της. Η απάντηση έρχεται απρόσμενα, μέσα από την άφιξη δύο «αουτσάιντερ» ξωτικών που καταφθάνουν κρυφά για να βοηθήσουν.

Η Nutmeg (Τζέφρι) είναι μια ευφυής εφευρέτρια που παλεύει να αποδείξει την αξία της, ενώ η Mistletoe (Άρθουρ) είναι εκρηκτική, αυθόρμητη και χαριτωμένα απρόβλεπτη. Καθώς προσπαθούν –συχνά με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα– να προσαρμοστούν στη ζωή μιας μικρής πόλης, ανακαλύπτουν τελικά αυτό που η Alma ήξερε από την αρχή: ότι η χαρά γίνεται μεγαλύτερη όταν τη μοιράζεσαι.

Το καστ πλαισιώνουν επίσης οι Cedric Yarbrough, Jeff Meacham, Angelique Cabral, Tyler Barnhardt και Reid Miller.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Peter Herro, σε σενάριο των Jennifer Bascom και Deborah Dodge. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Stacy Jorgensen, Julia Knox, ο ίδιος ο Herro, καθώς και ο Charlie Cleveland, ο οποίος χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το πρότζεκτ μέσω της εταιρείας του Abyssal Films.

Όπως ανέφερε το Deadline, ο Cleveland είναι ευρύτερα γνωστός ως ο δημιουργός του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού Subnautica.

Σε δήλωσή του σημείωσε ότι, ύστερα από 25 χρόνια στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, η ενασχόληση με μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία αποτέλεσε για εκείνον μια αναζωογονητική εμπειρία. Τόνισε, επίσης, πως η συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες στο Χόλιγουντ ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική, και εξέφρασε την επιθυμία η ταινία να χαρίσει γέλιο και γιορτινή διάθεση στο κοινό παγκοσμίως, όταν κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2026.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ