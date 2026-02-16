Ολοκληρώθηκαν στο Λος Άντζελες τα γυρίσματα της χριστουγεννιάτικης κωμωδίας «Nutmeg & Mistletoe», με την Essential Film Group να αναλαμβάνει τις διεθνείς πωλήσεις στην κινηματογραφική αγορά EFM στο Βερολίνο.

Η ταινία συγκεντρώνει ένα αξιόλογο καστ, με τις Μάντελεν Άρθουρ, Σάρα Τζέφρι, Αριάνα Ρίβας και Νία Βαρντάλος σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η μικρή Alma, την οποία ενσαρκώνει η 10χρονη πρωταγωνίστρια του «Lilo and Stitch», Maia Kealoha.

Μάια Κεαλόχα

Σύμφωνα με την υπόθεση, ένα κορίτσι στέλνει ένα τρυφερό γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Αντί για παιχνίδια και δώρα, ζητά κάτι πιο ουσιαστικό: να επιστρέψει το χαμένο γιορτινό πνεύμα στην πόλη της. Η απάντηση έρχεται απρόσμενα, μέσα από την άφιξη δύο «αουτσάιντερ» ξωτικών που καταφθάνουν κρυφά για να βοηθήσουν.

Η Nutmeg (Τζέφρι) είναι μια ευφυής εφευρέτρια που παλεύει να αποδείξει την αξία της, ενώ η Mistletoe (Άρθουρ) είναι εκρηκτική, αυθόρμητη και χαριτωμένα απρόβλεπτη. Καθώς προσπαθούν –συχνά με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα– να προσαρμοστούν στη ζωή μιας μικρής πόλης, ανακαλύπτουν τελικά αυτό που η Alma ήξερε από την αρχή: ότι η χαρά γίνεται μεγαλύτερη όταν τη μοιράζεσαι.

Το καστ πλαισιώνουν επίσης οι Cedric Yarbrough, Jeff Meacham, Angelique Cabral, Tyler Barnhardt και Reid Miller.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Peter Herro, σε σενάριο των Jennifer Bascom και Deborah Dodge. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Stacy Jorgensen, Julia Knox, ο ίδιος ο Herro, καθώς και ο Charlie Cleveland, ο οποίος χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το πρότζεκτ μέσω της εταιρείας του Abyssal Films.

Όπως ανέφερε το Deadline, ο Cleveland είναι ευρύτερα γνωστός ως ο δημιουργός του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού Subnautica.

Σε δήλωσή του σημείωσε ότι, ύστερα από 25 χρόνια στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, η ενασχόληση με μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία αποτέλεσε για εκείνον μια αναζωογονητική εμπειρία. Τόνισε, επίσης, πως η συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες στο Χόλιγουντ ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική, και εξέφρασε την επιθυμία η ταινία να χαρίσει γέλιο και γιορτινή διάθεση στο κοινό παγκοσμίως, όταν κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2026.

