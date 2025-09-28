Οι βραβευμένες σταρ Νικόλ Κίντμαν και Ελ Φάνινγκ ενώνουν για τέταρτη φορά τις δυνάμεις τους πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά-θρίλερ της Α24 «Discretion».

Το πρότζεκτ βασίζεται σε ένα ανέκδοτο διήγημα της Τσάντλερ Μπέικερ, η οποία υπογράφει και το σενάριο. Σύμφωνα με το Deadline, η A24 εξασφάλισε τα δικαιώματα έπειτα από μια σκληρή «μάχη» προσφορών.

Η πλοκή της σειράς είναι εμπνευσμένη από την επαγγελματική εμπειρία της Μπέικερ, ως εταιρικής δικηγόρου, σε μια εταιρεία στην Ουάσινγκτον πριν μετακομίσει στο Ντάλας. Επίσης θα αναλάβει και χρέη εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τη Σουζάνα Γκραντ, τις δύο πρωταγωνίστριες, τον Τζόρνταν Κερφ για λογαριασμό της Linden Entertainment και τον Τζόε Χιπς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίντμαν και η Φάνινγκ συνεργάστηκαν στις ταινίες «The Beguiled» και «How To Talk To Girls At Parties» ενώ βρίσκονται πίσω από την επερχόμενη παραγωγή του Apple TV+ «Margo’s Got Money Troubles».

Η Μπέικερ αυτή την περίοδο εργάζεται για τη μεταφορά στην οθόνη του μυθιστορήματός της «The Husbands» για λογαριασμό των Amazon MGM και Plan B, με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Γουίγκ (Kristen Wiig).

Παράλληλα συνυπογράφει το σενάριο της χριστουγεννιάτικης ταινίας «Oh. What. Fun.» με τον σκηνοθέτη Μάικλ Σοουγουόλτερ (Michael Showalter).

Με πρωταγωνίστριες τις Μισέλ Φάιφερ, Εύα Λονγκόρια και Φελίσιτι Τζόουνς η πρεμιέρα αναμένεται στις 3 Δεκεμβρίου στο Prime Video.